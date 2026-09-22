Stiže najsnažniji El Niño u posljednjih tisuću godina, rekord je već srušen: "Na razini je Godzille"

Mjera koju preferira većina meteorologa kao referentnu vrijednost koristi pomični 30-godišnji prosjek, čime se uzima u obzir i globalno zagrijavanje uzrokovano ljudskim djelovanjem. Taj pokazatelj, poznat kao ONI (Niño 3.4), također je na rubu rušenja rekorda – samo je jednu stotinku stupnja ispod rekorda iz 2015. godine. Oba pokazatelja temelje se na podacima američke Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA).