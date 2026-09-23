Sindikati u ZET-u i Holdingu provode izjašnjavanje o štrajku

Sindikati taj prijedlog odbijaju jer smatraju da bi time bilo ograničeno pravo radnika na štrajk. Ne dođe li do dogovora, štrajk bi u oba gradska društva, kako je najavljeno trebao početi u ponedjeljak, 28. rujna u 3,30 sati, a sindikalni su predstavnici najavili da bi on, dođe li do njega, mogao trajati više dana.