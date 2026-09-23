New York
Postoji li nada za obnovu pregovora između Irana i SAD-a? "To je ono što svi govore"
Prvi neizravni pregovori između Sjedinjenih Država i Irana nakon nekoliko mjeseci probudili su u srijedu nadu da bi protivnici mogli ostvariti određeni napredak prema okončanju rata na Bliskom istoku, iako nijedna strana nije nagovijestila promjenu svojih stavova, prenosi Reuters.
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Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči i američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner komunicirali su preko posrednika na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku, što su prvi takvi kontakti otkako je privremeni sporazum o prekidu vatre propao u srpnju.
„Steve i Jared imali su danas vrlo produktivan sastanak ... mislim da postoji velik zamah za postizanje dogovora. To je ono što svi govore“, rekao je američki predsjednik Donald Trump kasno u utorak.
Ranije je Trump u govoru pred Općom skupštinom UN-a izjavio da mora donijeti odluku hoće li sklopiti dogovor s Iranom ili „uništiti“ tu zemlju. Iranski predsjednik Masud Pezeškian treba se obratiti skupu u srijedu.
Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je da je Teheran komunicirao sa Sjedinjenim Državama preko katarskog posrednika u New Yorku te prenio svoje uvjete, uključujući okončanje rata na svim frontama i prekid američkih „agresivnih djela“.
Neki iranski državni mediji ranije su izvijestili da su se Arakči i Witkoff sastali, ali su iranski dužnosnici pojasnili za Reuters da sastanak nije bio oči u oči. Arakči se sastao s katarskim premijerom šeikom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem, koji je bio jedan od glavnih posrednika u prethodnim pregovorima.
Trump je ponovio ranije tvrdnje da bi rat, koji traje već gotovo sedam mjeseci, mogao završiti otprilike u vrijeme američkih izbora na sredini mandata u studenome, iako nije objasnio zašto to očekuje.
Otkako su diplomatski kontakti prekinuti u srpnju, dvije su strane u više navrata razmjenjivale vatru, iako se Trump suzdržao od potpunog obnavljanja napada nakon što su mu vojni zapovjednici savjetovali da ponestaje streljiva.
Privremeni sporazum postignut u lipnju, koji su potpisali Trump i Pezeškian, ispunio bi glavne iranske zahtjeve: ukidanje financijskih sankcija i odmrzavanje imovine u zamjenu za pregovore o ograničavanju njegovog nuklearnog programa.
Međutim, taj se dogovor raspao za nekoliko tjedana zbog pravila plovidbe u Hormuškom tjesnacu, kojim je prije prolazila petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.
Iran želi ostvariti veću kontrolu nad tjesnacem i naplaćivati naknade brodovima koji ga koriste, što Washington odbija. Unatoč gotovo svakodnevnim napadima na tankere, promet kroz tjesnac posljednjih se tjedana postupno povećao.
Rizik od daljnjih poremećaja porastao je otkad je Ansar Alah, saveznik Irana, ovog mjeseca napredovao u Jemenu, prijeteći prometu kroz tjesnac Bab el-Mandeb na južnom ulazu u Crveno more, alternativnu izvoznu rutu koju koristi Saudijska Arabija.
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