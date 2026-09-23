Postoji li nada za obnovu pregovora između Irana i SAD-a? "To je ono što svi govore"

Neki iranski državni mediji ranije su izvijestili da su se Arakči i Witkoff sastali, ali su iranski dužnosnici pojasnili za Reuters da sastanak nije bio oči u oči. Arakči se sastao s katarskim premijerom šeikom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem, koji je bio jedan od glavnih posrednika u prethodnim pregovorima.