Eric Schmidt
Bivši šef Googlea o budućnosti umjetne inteligencije: "Isključite uređaj"
Bivši izvršni direktor Googlea Eric Schmidt izjavio je da bi umjetna inteligencija s vremenom mogla koordinirati milijune agenata i obavljati složene zadatke u više koraka, zbog čega ljudi možda više neće moći razumjeti kako ti sustavi funkcioniraju.
Oglas
Bivši izvršni direktor Googlea Eric Schmidt izdvojio je tri tehnološka napretka za koja smatra da bi tijekom sljedećih pet godina mogla znatno proširiti mogućnosti sustava umjetne inteligencije: veće kontekstne prozore, AI agente i softver generiran na temelju uputa zadanih prirodnim jezikom, prenosi portal storyboard18.
Prema Schmidtu, taj bi razvoj mogao omogućiti AI sustavima da prolaze kroz sve dulje i složenije lance zaključivanja. Rekao je da bi umjetna inteligencija s vremenom mogla pronalaziti rješenja koja uključuju i do 1000 koraka za probleme u područjima poput znanosti, medicine, istraživanja materijala i klime.
Schmidt je takvo funkcioniranje sustava opisao koristeći se analogijom s receptom. AI bi mogao završiti jednu fazu zadatka, njezin rezultat upotrijebiti kao ulazni podatak za sljedeću fazu i tako nastaviti kroz stotine koraka.
Schmidt predviđa milijune AI agenata koji rade zajedno
Schmidt je ukazao i na sve važniju ulogu AI agenata, opisujući ih kao sustave koji mogu učiti o određenom području i unutar njega razvijati nove ideje. Kao primjer naveo je kemiju, sugerirajući da bi agent mogao naučiti gradivo iz tog područja, razvijati hipoteze, provoditi testiranja i njihove rezultate uključivati u vlastito znanje.
Očekuje da bi broj takvih specijaliziranih agenata s vremenom mogao dosegnuti milijune, pri čemu bi platforme korisnicima nudile različite agente za različite namjene.
Treći razvoj koji je Schmidt istaknuo jest ono što naziva „tekstualnom akcijom“ (text action), odnosno mogućnost da korisnici jednostavno opišu kakav softver žele, a AI sustavi ga potom izrade. Rekao je da umjetna inteligencija već može pisati softver u programskim jezicima poput Pythona te sugerirao da bi takvi sustavi s vremenom mogli samostalno raditi na programerskim zadacima tijekom duljih razdoblja.
Schmidt je rekao da bi kombinacija velikih kontekstnih prozora, agenata i programiranja uz pomoć umjetne inteligencije s vremenom mogla omogućiti AI sustavima da međusobno surađuju. Zatim je iznio spekulativniji scenarij u kojem bi agenti mogli razviti vlastiti jezik.
Njegova je zabrinutost da bi takav razvoj mogao učiniti ponašanje umjetne inteligencije teško razumljivim ljudima.
„Znate što bismo tada trebali učiniti? Isključiti je iz struje“, rekao je Schmidt.
Upozorenje dolazi usred šire rasprave unutar AI industrije o brzini razvoja tehnologije. Izvršni direktor Anthropica Dario Amodei nedavno je pozvao kompanije da uspore tempo kojim poboljšavaju AI modele, tvrdeći da je sigurnosnim mjerama potrebno više vremena kako bi držale korak s mogućnostima koje se ubrzano razvijaju.
Prema njegovu prijedlogu, neovisni stručnjaci za procjenu sigurnosti dobili bi dublji pristup AI sustavima, dok bi kompanije koje razvijaju najnaprednije AI modele međusobno usklađivale sigurnosne standarde. Amodei je naglasio da je cilj usporiti tempo razvoja, a ne potpuno zaustaviti napredak umjetne inteligencije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas