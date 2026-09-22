Schmidt je ukazao i na sve važniju ulogu AI agenata, opisujući ih kao sustave koji mogu učiti o određenom području i unutar njega razvijati nove ideje. Kao primjer naveo je kemiju, sugerirajući da bi agent mogao naučiti gradivo iz tog područja, razvijati hipoteze, provoditi testiranja i njihove rezultate uključivati u vlastito znanje.