OPASNOSTI U KUĆANSTVU
Električar upozorava: Ovih nekoliko znakova može prethoditi požaru, nikako ih ne ignorirajte
Miris paljevine, pucketanje iz utičnice, treperenje svjetla i zagrijavanje utikača mogu upozoravati na problem, a opasnost predstavljaju i preopterećeni produžni kabeli te neispravni punjači
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Zadarski električar upozorava na uređaje i navike u kućanstvu koji mogu povećati rizik od požara te otkrio koje znakove problema s električnim instalacijama nikako ne treba zanemariti.
Među najvećim opasnostima je ostavljanje uključenih uređaja bez nadzora.
"Najgore je ostaviti uređaje poput štednjaka ili pegle uključenima i zaboraviti ih isključiti. Ili otići do trgovine dok se nešto kuha. To su najopasnije stvari, ali srećom i najrjeđe", kazao je električar za Slobodnu Dalmaciju.
Rizik predstavljaju i grijalice te ukrasne lampice, a požar mogu izazvati stare žarulje, neispravne utičnice i loši električni spojevi.
"Na mjestu lošeg spoja dolazi do zagrijavanja. Ako temperatura dovoljno poraste, a u blizini se nalazi zapaljivi predmet, vrlo lako može doći do požara", objašnjava.
Oprez s produžnim kabelima i punjačima
Posebnu pozornost treba obratiti na produžne kabele, punjače i adaptere, osobito proizvode sumnjive kvalitete.
"Veliku opasnost predstavljaju preopterećeni ili stari produžni kabeli na koje je priključeno više uređaja, poput grijalice, kuhala, tostera ili mikrovalne pećnice. Sve je više problema i s punjačima", upozorava.
Savjetuje korištenje ispravne i kvalitetne opreme, a neuobičajeno zagrijavanje punjača ili adaptera ne bi trebalo ignorirati. Oštećene kabele potrebno je odmah zamijeniti, a punjače i adaptere tijekom korištenja ne treba prekrivati odjećom ili drugim predmetima.
Ove znakove ne treba ignorirati
Postoji nekoliko upozorenja koja mogu otkriti problem s električnom instalacijom prije nego što izbije požar.
"Jedan od prvih znakova može biti miris paljevine, pucketanje iz utičnice, treperenje svjetla ili zagrijavanje utičnice i utikača. Takve znakove nikako ne treba ignorirati", ističe električar.
Ako se pojavi neki od tih problema, uređaj treba isključiti iz struje, a instalaciju prepustiti na pregled stručnoj osobi.
"Najvažnije je ne čekati da se pojave dim ili plamen jer je tada već kasno za prevenciju", zaključuje zadarski električar.
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