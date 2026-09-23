VREMENSKA PROGNOZA
Stiže promjena sa sjevera, donosi jak vjetar, izražene pljuskove s grmljavinom
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Jesen je službeno stigla noćas u 2 sata i 5 minuta. Jutro je u mnogim krajevima osvanulo svježe, osobito u unutrašnjosti, gdje je primjera radi u Bednji izmjereno tek 3.2 stupnjeva.
U nastavku srijede prevladavat će uglavnom sunčano, tek mjestimice uz umjerenu naoblaku. Još je bura jaka na moru, zabrane su na snazi na Jadranskoj magistrali za pojedine skupine vozila, no slabjet će u nastavku dana i okretati na sjeverozapadnjak.
Četvrtak donosi porast naoblake sa sjevera, poslijepodne i kišu, pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Jugozapadnjak će u unutrašnjosti okrenuti na vjetar sjevernog smjera. Jutro će biti svježe.
I tijekom petka će još biti oborine, pretežno još ujutro na istoku i jugu. Danju će biti manje toplo.
Za vikend stabilnije, a stabilno vrijeme trebalo bi se nastaviti i u novom tjednu, barem tako trenutno pokazuju prognostički materijali.
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