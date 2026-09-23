U ENGLESKOJ
Obnavljali kuću pa ostali u šoku: Ono što su pronašli bilo je jezivo
U engleskom gradu Wyeu tijekom radova na dogradnji kuće pronađeni su ljudski ostaci stari oko tisuću godina, a policija je isprva sumnjala da je riječ o mjestu zločina.
Sve je počelo kao uobičajena obnova kuće, no jedan od radnika tijekom iskopa pronašao je kosti zbog kojih je na imanje ubrzo stigao veći broj policajaca.
Ross Sledger iz mjesta Wye u engleskoj grofoviji Kent u proljeće 2019. godine krenuo je s dogradnjom kuhinje. Nije ni slutio da će građevinski radovi otkriti tajnu staru približno tisuću godina.
Jedan od radnika tijekom iskopa na imanju pronašao je kosti. "Rekao je: 'Našao sam neke kosti.' Ja sam odgovorio: 'Odlično', jer sam mislio da je riječ o nekoj domaćoj životinji", prisjetio se danas 49-godišnji Sledger.
No radnik je ubrzo izrazio sumnju da pronađene kosti pripadaju životinji. Bio je uvjeren da je riječ o ljudskim ostacima.
"Kao što možete zamisliti, svašta mi je izašlo iz usta. Pomislio sam: 'Ma daj, šališ se, ovo je neka šala.' Ali odgovorio mi je: 'Smrtno sam ozbiljan.'"
Ljudski ostaci Anglosaksonaca stari približno tisuću godina
Na imanje je ubrzo stiglo oko deset policajaca koji su započeli pregled. U početku su lokaciju tretirali kao moguće mjesto zločina, no tijekom istrage pronašli su i ostatke druge osobe.
Među pronađenim ostacima bili su bedrena kost, dvije lubanje, rebra, dio zdjelice te dijelovi nadlaktične kosti i kosti prstiju. Policija je zbog pronalaska mjesto osiguravala danonoćno.
Oko 48 sati nakon prvog otkrića stiglo je objašnjenje. Stručnjaci su utvrdili da kosti nisu povezane s nekim suvremenim zločinom, već da je riječ o ljudskim ostacima Anglosaksonaca starima približno tisuću godina.
Novi pronalazak
Iznenađenjima tu nije bio kraj. Sledger je kasnije, dok je u vrtu postavljao umjetnu travu, pronašao još kostiju koje je opisao kao zglobove prstiju i prste.
Ovoga puta više ga je brinulo hoće li novi pronalazak odgoditi radove nego povijesna vrijednost ostataka.
"Pomislio sam: 'O ne, ovo će sve odgoditi. Sljedeći tjedan imam dogovorene zidare.' Bojao sam se da bi sve moglo trajati mjesecima, ali srećom, do kraja tjedna sve je bilo završeno."
Nakon završetka policijske istrage ostaci su predani povijesnom društvu, a potom lokalnom svećeniku. Njihov ponovni pokop odgođen je nekoliko godina zbog ishođenja dozvola i administrativnih postupaka.
Tek u kolovozu ove godine ostaci su tijekom obreda ponovno pokopani pokraj crkve u blizini Sledgerova doma.
Svećenik je za obred odabrao poznatu englesku himnu "Jerusalem", što je Sledgeru djelovalo kao prikladan oproštaj od ljudi čije su kosti nakon otprilike tisuću godina neočekivano ponovno izašle na površinu.
Sledgerov vrt nije jedini u Velikoj Britaniji koji je posljednjih godina otkrio djelić prošlosti. Jedan je par iz Hampshirea 2020. godine tijekom uređivanja ograde uz cvjetnu gredicu pronašao blago od 70 starih engleskih kovanica.
Njihov je pronalazak bio znatno manje jeziv, ali zato iznimno vrijedan. Kovanice su u studenome 2025. godine na dražbi prodane za više od 380.000 funti.
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