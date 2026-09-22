Ovaj sok mogao bi biti dobar saveznik jetre: Istraživanja otkrila zanimljivu povezanost

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Jednostavan je, dostupan i mnogima već dobro poznat, a često ga pijemo uz doručak ili koristimo kao sastojak za pripremu različitih jela. Riječ je o soku od rajčice, koji je bogat likopenom i drugim biljnim spojevima.

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Upravo je likopen posljednjih godina privukao pažnju istraživača zbog svojih antioksidativnih svojstava, kao i moguće povezanosti s metaboličkim zdravljem i zdravljem jetre, piše Krstarica.com.

Zašto je sok od rajčice zanimljiv?

Glavni adut rajčice je likopen – crveni pigment iz skupine karotenoida koji joj daje karakterističnu boju. Poznat je po antioksidativnom djelovanju, a neke studije pokazuju da ga organizam može bolje iskoristiti iz termički obrađene rajčice nego iz sirove.

Zato sok od rajčice, pasirane rajčice i koncentrat mogu biti praktični izvori likopena.

Rajčica osim toga sadrži vitamin C, kalij i beta-karoten. To je posebno zanimljivo kada se govori o masnoj jetri, kod koje dolazi do nakupljanja masti u jetrenim stanicama. Taj proces može biti povezan i s oksidativnim stresom, pa se istražuje moguća uloga namirnica bogatih antioksidansima.

Što su pokazala istraživanja?

Jedno randomizirano istraživanje uključivalo je 61 dijete s pretilošću i masnom jetrom. Sudionici su bili na kalorijski ograničenoj prehrani, a jedna je skupina tijekom 60 dana uz takvu prehranu dobivala i rajčicu bogatu likopenom. Nakon toga skupine su zamijenile tretmane.

Rezultati su pokazali izraženije smanjenje veličine jetre i steatoze kod skupine koja je uz prehrambene promjene dobivala i rajčicu. Zabilježena su i smanjenja indeksa tjelesne mase, kolesterola i triglicerida.

No, važno je naglasiti da istraživanje ne dokazuje da sok od rajčice samostalno liječi masnu jetru. Rajčica je bila dio šire promjene prehrane, odnosno kalorijski ograničenog režima.

Koliko soka ima smisla popiti?

Ako ga želite uključiti u prehranu, jedna čaša od otprilike 200 do 250 mililitara sasvim je dovoljna. Nema potrebe pretjerivati s količinom.

Pri kupnji je dobro pogledati deklaraciju. Birajte proizvode sa 100-postotnim udjelom soka, bez dodanog šećera i, po mogućnosti, s manje soli.

Posebnu pozornost obratite na razliku između soka i proizvoda koji se nazivaju nektarom ili napitkom od rajčice. Takvi proizvodi mogu biti razrijeđeni, a neki mogu sadržavati i dodani šećer.

Ako imate povišen krvni tlak, opcija s manje ili bez dodane soli može biti prikladniji izbor.

Sok nije zamjena za liječenje

Iako sok od rajčice može biti dio uravnotežene prehrane, ne treba ga promatrati kao lijek za masnu jetru.

Kod osoba s masnom jetrom važnu ulogu imaju ukupna prehrana, tjelesna aktivnost, smanjenje prekomjerne tjelesne težine kada je potrebno te ograničavanje alkohola i zaslađenih napitaka.

Ako imate povišene jetrene enzime, dijabetes, povišen krvni tlak ili uzimate lijekove, prehranu i eventualno liječenje najbolje je uskladiti s liječnikom.