Uzrok je duboka dolina zraka nad sjevernim Atlantikom koja gura topao, gotovo tropski zrak iz sjeverne Afrike duboko u kontinentalnu Europu, dok jaki blokirajući visoki tlak nad kontinentom sprečava prodor atlantskih fronti i zadržava suh, topao zrak nad velikim dijelom kontinenta. Najekstremnije će biti na Iberijskom poluotoku, gdje se do vikenda očekuju temperature od 35 do čak 40°C u središnjoj i južnoj Španjolskoj te Portugalu. U Francuskoj će južni i središnji dijelovi zemlje bilježiti temperature do sredine 30-ih stupnjeva, dok će sjeverna Francuska i Beneluks biti nešto hladniji, oko 30°C. Velika Britanija dobit će blaži val vrućine, sa sredinom do gornjih 20-ih stupnjeva u južnoj Engleskoj, dok će Irska i Škotska ostati hladnije, oko 15 do 16°C. Zapadna Irska i Škotska očekuju obilne kiše zbog atmosferske rijeke vlage koja će se tuda probijati. Njemačka će od nedjelje bilježiti temperature između 27 i 29°C, a toplina će se širiti i prema Poljskoj i baltičkim zemljama. Iako temperature neće biti osobito visoke nad dalekom zapadnom Europom, dnevni maksimumi bit će iznadprosječni od četvrtka do subote, što je prilično visoko za kraj rujna, piše Severe Weather Europe u novim predviđanjima.