Neobičan kraj rujna
Snažna toplinska kupola vraća se u Europu: Temperature i do 40 stupnjeva
Snažna toplinska kupola vraća se u Europu krajem rujna i zadržat će se do početka listopada, donoseći temperature znatno iznad prosjeka za ovo doba godine.
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Uzrok je duboka dolina zraka nad sjevernim Atlantikom koja gura topao, gotovo tropski zrak iz sjeverne Afrike duboko u kontinentalnu Europu, dok jaki blokirajući visoki tlak nad kontinentom sprečava prodor atlantskih fronti i zadržava suh, topao zrak nad velikim dijelom kontinenta. Najekstremnije će biti na Iberijskom poluotoku, gdje se do vikenda očekuju temperature od 35 do čak 40°C u središnjoj i južnoj Španjolskoj te Portugalu. U Francuskoj će južni i središnji dijelovi zemlje bilježiti temperature do sredine 30-ih stupnjeva, dok će sjeverna Francuska i Beneluks biti nešto hladniji, oko 30°C. Velika Britanija dobit će blaži val vrućine, sa sredinom do gornjih 20-ih stupnjeva u južnoj Engleskoj, dok će Irska i Škotska ostati hladnije, oko 15 do 16°C. Zapadna Irska i Škotska očekuju obilne kiše zbog atmosferske rijeke vlage koja će se tuda probijati. Njemačka će od nedjelje bilježiti temperature između 27 i 29°C, a toplina će se širiti i prema Poljskoj i baltičkim zemljama. Iako temperature neće biti osobito visoke nad dalekom zapadnom Europom, dnevni maksimumi bit će iznadprosječni od četvrtka do subote, što je prilično visoko za kraj rujna, piše Severe Weather Europe u novim predviđanjima.
Italija i Balkan također ulaze u toplinski val, s temperaturama od 28 do 30°C u sjevernoj Italiji, te u središnjem dijelu Balkana, što se približava rekordima za ovo doba godine. Od subote do početka sljedećeg tjedna, najtoplija zračna masa ostat će nad Sredozemljem, postupno se šireći prema sjeveru u srednju Europu i Balkanski poluotok, navodi Severe Weather Europe. Temperature će se vratiti na gornjih 20, a neka područja doseći će 30 °C diljem sjeverne Italije, što će izazvati rekordne vrijednosti s kraja rujna. Najneobičnija i najtoplija zračna masa bit će u sjevernoj Italiji i u dijelovima Toskane, dijelu Balkana i Grčkoj. Prognoze za listopad pokazuju da bi se isti vremenski obrazac mogao nastaviti i u prvim danima mjeseca, sa širenjem toplinskog vala prema Skandinaviji, gdje se očekuje čak i najveće odstupanje temperatura od prosjeka, posebno nad Švedskom i Finskom. Do kraja rujna, koji stiže sljedeći tjedan, gornji greben širi se dalje na sjever i istok, dominirajući većim dijelom kontinentalne Europe. Razvija se snažan greben koji se centrira nad sjevernom Europom. Dok se niska temperatura iznad Atlantika pojačava, prenosi novinarka Večernjeg lista Maša Ilotić Šuvalić.
Prekomjerna toplina može značajno utjecati na ljudsko zdravlje i biti opasna za posebno osjetljive skupine stanovništva, poput starijih osoba, djece i osoba s već postojećim zdravstvenim problemima koji se mogu pogoršati ekstremnom toplinom. Zbog dugotrajnog izlaganja visokim temperaturama, građevinski radnici, poljoprivrednici i drugi radnici koji dugo rade na otvorenom suočavaju se s povećanim rizikom od bolesti povezanih s vrućinom. Ljudi koji žive u siromaštvu također su podložniji smrtnim slučajevima prouzročenim toplinskim kupolama, jer su im kuće često izgrađene s površinama koje zadržavaju toplinu, poput betona i azbesta, upozorava Severe Weather Europe.
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