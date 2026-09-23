McDonald's ima plan za izlazak iz krize: Restoranima će dati više od osam milijardi dolara

Ben STANSALL / AFP / ILUSTRACIJA

Američki div u sektoru brze hrane McDonald's objavio je da do 2036. godine namjerava izdvojiti oko 8,5 milijardi dolara za podršku restoranima pod franšizom, signalizirajući niže najamnine za prostor i potporu ulaganjima kako bi se potaknula prodaja. Sve s ciljem izlaska iz krize u kojoj se našao posljednjih godina zbog izraženog rasta cijena i pada prodaje.

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U sklopu plana McDonald's je postavio ciljeve koji predviđa povećanje operativne marže i udjela na tržištu, nastojeći ponovo 'zarolati' rast prodaje.

Strategijom "NEXT", koja je predstavljena u lipnju, kompanija želi poboljšati ponudu i uslugu u restoranima i privući više gostiju novim proizvodima i povoljnijim cijenama.

Visoka inflacija i borba lanaca brze prehrane za kupce zakočili su u proteklim mjesecima poslovanje McDonald'sa i njegovih konkurenata u SAD-u i u drugim dijelovima svijeta.

U razdoblju od travnja do lipnja McDonald'sov ukupni prihod porastao je četiri posto, na 7,1 milijardu dolara. Prihod restorana pod franšizom bilježio je isti postotni rast, dosegnuvši 4,4 milijarde dolara. U restoranima u vlasništvu kompanije uvećan je za tri posto, na 2,5 milijardi dolara.

Uprava je među razlozima slabašnog rasta navela poteškoće u realizaciji pojedinih poslovnih poteza. U takvim uvjetima bilo je teže ponovo privući u restorane kupce s nižim prihodima, koji su općenito smanjili potrošnju u restoranima.

Pred susret s ulagačima uprava je zato najavila da će do 2036. u strategiju "NEXT" uložiti oko 8,5 milijardi dolara, od čega približno pet milijardi do 2030. Plan je sniziti najamnine za prostor i financirati ulaganja korisnika franšiza.

Prema procjenama uprave, poboljšanje učinkovitosti za 2,5 postotnih bodova donijelo bi prosječnom američkom restoranu oko 100.000 dolara više raspoloživih sredstava godišnje, a korisnici franšize trebali bi ostvariti povrat ulaganja za otprilike četiri godine.

Uprava procjenjuje da će širenje mreže restorana u 2027. povećati ukupnu prodaju za gotovo 2,5 posto, a do 2030. godine za oko dva posto godišnje.