Ima 90.000 stanovnika: Ova mala europska zemlja nudi plaće do 5.000 eura i hitno traži radnike

Charly TRIBALLEAU / AFP

S nešto više od 90.000 stanovnika, Andora je jedna od najmanjih europskih država, ali istodobno i zemlja s vrlo visokim životnim standardom. Ova kneževina smještena između Francuske i Španjolske sada se, međutim, suočava s ozbiljnim problemom – nema dovoljno radnika.

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Zbog nedostatka domaće radne snage Andora sve više ovisi o strancima, a radna mjesta nude se u različitim sektorima, od turizma i ugostiteljstva do zdravstva i obrazovanja. Posebno privlačno zvuče plaće koje u pojedinim djelatnostima dosežu gotovo 5.000 eura mjesečno, piše nova.rs.

Andora trenutačno ima oko 90.105 stanovnika, dok njezin bruto domaći proizvod po stanovniku iznosi približno 39.000 eura. Zemlja je poznata i po relativno niskim porezima, zbog čega je već godinama privlačna ne samo turistima nego i ljudima koji u njoj žele raditi i živjeti.

Plaće su posljednjih godina nastavile rasti. Prosječna mjesečna plaća u svibnju 2026. iznosila je 2.760,46 eura, što je 7,7 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine. Medijalna plaća dosegnula je 2.235,73 eura i porasla za 5,2 posto.

Ipak, razlike među sektorima velike su.

Najviše plaće bilježe se u financijskom sektoru, gdje prosjek iznosi čak 4.972,10 eura mjesečno. Slijedi proizvodnja i distribucija električne energije, plina i vode, s prosječnom plaćom od 3.607,83 eura.

Rast plaća

Velik rast plaća zabilježen je i u maloprodaji. Plaće su u tom sektoru porasle za 14,5 posto te sada u prosjeku iznose 2.405,99 eura.

Na drugom kraju ljestvice nalaze se djelatnosti s nešto nižim plaćama. Prosjek u hotelijerstvu iznosi 2.151,69 eura, dok zaposleni u poljoprivredi u prosjeku zarađuju oko 2.000 eura mjesečno.

Visoke plaće, međutim, nisu riješile jedan od najvećih problema andorskoga gospodarstva – jednostavno nema dovoljno ljudi koji bi popunili sva potrebna radna mjesta.

Iako su imigracijske kvote za ovu godinu prvotno smanjene na 800 općih dozvola, vlasti su u lipnju morale odobriti još 250 dozvola namijenjenih deficitarnim zanimanjima.

Radnici su osobito potrebni u zdravstvu, obrazovanju, skrbi za starije i bolesne osobe te pružanju pomoći u kući, ali i u javnom prijevozu, u kojem nedostaje vozača autobusa. Velika potražnja postoji i u turizmu, jednoj od najvažnijih gospodarskih grana ove male države.

Traže se: konobari, kuhari i sobarice

Za ljetnu sezonu 2026. Andora je najprije odobrila 500 privremenih radnih dozvola za hotelijerstvo i ugostiteljstvo. Budući da je kvota brzo popunjena, odobreno je još 250 dozvola.

Posebno se traže konobari, kuhari i hotelske sobarice.

Vlasti su otišle i korak dalje te pokrenule pilot-program zapošljavanja radnika izravno u inozemstvu. Predviđeno je izdavanje 450 dozvola za razdoblje od prosinca 2026. do kolovoza 2027.

To pokazuje koliko se turistička industrija Andore promijenila. Nekada izrazito sezonska, danas sve više posluje tijekom cijele godine, pa je i potreba za radnicima postala stalna.

Uvjeti rada

Osim plaća, potencijalnim radnicima mogli bi biti zanimljivi i uvjeti rada.

Zakonom je propisan 40-satni radni tjedan, zaposleni imaju pravo na 30 dana godišnjeg odmora, a uključeni su i u sustav socijalnog osiguranja CASS, koji obuhvaća zdravstvenu zaštitu, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i mirovinsko osiguranje. Zaposleni za socijalno osiguranje izdvajaju 6,5 posto plaće.

Postoji, međutim, važna činjenica koju potencijalni radnici moraju imati na umu.

Andora nije članica Europske unije pa čak ni državljani država članica EU-a nemaju automatsko pravo na zaposlenje u ovoj kneževini. Za njih su procedure ipak jednostavnije, dok državljani Francuske, Španjolske i Portugala zahvaljujući bilateralnim sporazumima imaju dodatne pogodnosti, osobito kada je riječ o spajanju obitelji.