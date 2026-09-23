OPORBA NIJE ZADOVOLJNA
U Saboru traje žestoka rasprava zbog izmjena Zakona o gospodarenju otpadom
U tijeku je 12. sjednica Hrvatskog sabora, na kojoj se predstavljaju izmjene Zakona o gospodarenju otpadom.
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Sva vozila koja prevoze otpad morat će imati GPS, reciklažna dvorišta video nadzor, a uspostavlja se i javni popis osoba kojima je zabranjeno gospodarenje otpadom.
Dio je to zakonskih izmjena koje je u Hrvatskom saboru predstavila resorna ministrica Marija Vučković. One bi trebale spriječiti slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. Taj je slučaj skrenuo pozornost i na druge ilegalne deponije diljem Hrvatske.
Oporba nije zadovoljna brojnim detaljima, što od jutra izlaže u Saboru.
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