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OPORBA NIJE ZADOVOLJNA

U Saboru traje žestoka rasprava zbog izmjena Zakona o gospodarenju otpadom

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N1 Info
|
23. ruj. 2026. 15:45
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sabor
N1

U tijeku je 12. sjednica Hrvatskog sabora, na kojoj se predstavljaju izmjene Zakona o gospodarenju otpadom.

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Sva vozila koja prevoze otpad morat će imati GPS, reciklažna dvorišta video nadzor, a uspostavlja se i javni popis osoba kojima je zabranjeno gospodarenje otpadom.

Dio je to zakonskih izmjena koje je u Hrvatskom saboru predstavila resorna ministrica Marija Vučković. One bi trebale spriječiti slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. Taj je slučaj skrenuo pozornost i na druge ilegalne deponije diljem Hrvatske.

Oporba nije zadovoljna brojnim detaljima, što od jutra izlaže u Saboru.

Sjednicu pratite UŽIVO na N1.

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Teme
gospić otpad sabor sjednica uživo

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