DARKO MILINOVIĆ
"Voda je zdrava, janjetina je zdrava, šljivovica je zdrava, ali mi smo zabrinuti za svoju budućnost"
Gradonačelnik Gospića Darko Milinović izjavio je nakon predstavljanja plana za sanaciju otpada iz Gospića da je umjereno optimističan, ali ipak - zabrinut.
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"U Gospiću je zdrava voda za konzumaciju", kaže Milinović dodajući da je kao gradonačelnik zadovoljan.
"Voće, povrće i zemlja je zdrava. Naš lički krumpir mora ostati brand i to je naš zajednički cilj. Ono što povremeno stvara problem u našoj županiji su dezinformacije. Zbog dezinformacija je pala proizvodnja, prodaja ličeke buše, sira... Pozivam svoje sugrađane i Hrvatsku da vjerujemo institucijama, onim institucijama koje na osnovu indikatora kažu voda je zdrava, zrak je zdrav i zemlja je zdrava u Ličko-senjskoj županiji", kaže Milinović.
"Možda se moglo, bit ću vrlo umjeren, možda se malo kasni, alli ipak se kreće", kaže i dodaje da je umjereno optimističan.
"Voda, slažem se s Inicijativom, je zdrava, krumpir je zdrav, janjetina je zdrava, šljivovica je zdrava, med je zdrav, buša je zdrava, voda je zdrava za piće, ali smo zabrinuti za svoju budućnost", zaključio je Milinović.
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