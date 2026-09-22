"Voda je zdrava, janjetina je zdrava, šljivovica je zdrava, ali mi smo zabrinuti za svoju budućnost"

"Voće, povrće i zemlja je zdrava. Naš lički krumpir mora ostati brand i to je naš zajednički cilj. Ono što povremeno stvara problem u našoj županiji su dezinformacije. Zbog dezinformacija je pala proizvodnja, prodaja ličeke buše, sira... Pozivam svoje sugrađane i Hrvatsku da vjerujemo institucijama, onim institucijama koje na osnovu indikatora kažu voda je zdrava, zrak je zdrav i zemlja je zdrava u Ličko-senjskoj županiji", kaže Milinović.