novi trend
Sve više ljudi putovnice zamata u aluminijsku foliju da se zaštite od krađe podataka. Ima li to smisla?
Neobičan trend među putnicima posljednjih dana privlači pažnju na platformama poput TikToka i Reddita te na putničkim forumima.
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Neki putnici svoje putovnice omataju aluminijskom folijom kako bi se zaštitili od moguće krađe podataka.
Ideja se temelji na strahu da bi kriminalci mogli beskontaktno očitati osjetljive podatke dok prolaze pokraj osobe. Moderni njemački putni dokumenti imaju ugrađen RFID čip koji se nalazi u podatkovnoj stranici putovnice.
Prema njemačkom Saveznom uredu za informacijsku sigurnost, bežični čip omogućuje brzu i sigurnu provjeru identiteta na granicama. Osim digitalne fotografije, na njemu su pohranjeni osobni podaci poput imena, mjesta rođenja, spola, boje očiju, visine i mjesta prebivališta, kao i dva otiska prsta uzeta prilikom izdavanja dokumenta, prenosi Euronews.
No, je li neovlašteno očitavanje tih podataka uopće moguće? Čip ima vrlo kratak domet.
Stručnjaci: Neovlašteni pristup podacima tijekom uobičajenog putovanja iznimno malo vjerojatan
Stručnjaci su sigurni da je neovlašteni pristup podacima tijekom uobičajenog putovanja iznimno malo vjerojatan. Čitač bi, kao i kod beskontaktnog plaćanja, morao biti neposredno uz dokument, praktički "naslonjen na njega".
Iako bi aluminijska folija trebala služiti kao improvizirana zaštita od radiovalova, stručnjaci takvu mjeru smatraju uglavnom nepotrebnom i neučinkovitom. Osim toga, stalno omatanje i odmotavanje putovnice na graničnim kontrolama nepotrebno usporava postupak.
Ukratko, takva zaštita, prema stručnjacima, ne donosi ništa osim prividnog osjećaja sigurnosti i zbunjenih pogleda drugih putnika.
Stroga zaštita podataka u putovnicama
Podaci pohranjeni u putovnici u pravilu su zaštićeni. U Njemačkoj ne postoji središnja pohrana podataka s čipa. Evidencije putovnica koje vode nadležna tijela sadrže iste podatke kao i prije uvođenja elektroničkih putovnica.
Otisci prstiju također ostaju isključivo na samom dokumentu. Nakon što vlasnik preuzme putovnicu, nadležna tijela nepovratno brišu sve podatke o otiscima prstiju korištene tijekom izrade dokumenta, kako nalaže članak 16. Zakona o putovnicama.
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