Policajac izvan dužnosti remenom spasio život muškarcu u Nedelišću

Dolaskom do mjesta događaja primijetio je da su pješaku kotači teretnog vozila zahvatili nogu što je izazvalo obilno krvarenje. Prisjetio se predavanja na kojem je učio o važnosti podvezivanja ekstremiteta u slučaju jakog krvarenja iz krvnih žila, poglavito iz arterije jer čovjek može iskrvariti u svega par minuta. Upravo zbog toga ni sekunde nije oklijevao - skinuo je remen sa svojih hlača, podvezao natkoljenicu ozlijeđenom i dodatnim pritiskom rukama na krvnu žilu u preponi, uspio zaustaviti krvarenje do dolaska hitne pomoći.