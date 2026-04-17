Oglas

neslužbene informacije

Policija češlja sve sportske saveze u Hrvatskoj? Na listi i Olimpijski odbor

author
N1 Info
|
17. tra. 2026. 18:32
1745588787967.jpg
PU splitsko-dalmatinska

Pokreću se izvidi u svih 88 sportskih saveza kao i krovnom sportskom udruženju - Hrvatskom olimpijskom odboru.

Oglas

Nakon afera u Hrvatskom skijaškom i judo saveza, RTL Danas neslužbeno doznaje da policija, po nalogu DORH-a, pokreće izvide u svih 88 sportskih saveza kao i krovnom sportskom udruženju - Hrvatskom olimpijskom odboru.

Nakon skijaške afere teške 30 milijuna eura, u kojoj je prvoosumnjičeni Vedran Pavlek i dalje nedostupan, istraga se proširila i na novi slučaj u Hrvatskom judo savezu iz kojeg, pak, najavljuju promjene u načinu upravljanja financijama kako bi se smanjio prostor za moguće zlouporabe.

Istodobno se provjerava jesu li pojedini savezi financirani i putem Hrvatske turističke zajednice, a u tijeku je i opsežan krug ispitivanja svjedoka. Navodno je riječ o više od 90 osoba, među kojima su i brojni bivši i aktivni hrvatski sportaši.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
dorh hjs hoo hrvatski judo savez hrvatski olimpijski odbor hrvatski skijaški savez vedran pavlek

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ