Policija češlja sve sportske saveze u Hrvatskoj? Na listi i Olimpijski odbor

Pokreću se izvidi u svih 88 sportskih saveza kao i krovnom sportskom udruženju - Hrvatskom olimpijskom odboru.
Nakon afera u Hrvatskom skijaškom i judo saveza, RTL Danas neslužbeno doznaje da policija, po nalogu DORH-a, pokreće izvide u svih 88 sportskih saveza kao i krovnom sportskom udruženju - Hrvatskom olimpijskom odboru.
Nakon skijaške afere teške 30 milijuna eura, u kojoj je prvoosumnjičeni Vedran Pavlek i dalje nedostupan, istraga se proširila i na novi slučaj u Hrvatskom judo savezu iz kojeg, pak, najavljuju promjene u načinu upravljanja financijama kako bi se smanjio prostor za moguće zlouporabe.
Istodobno se provjerava jesu li pojedini savezi financirani i putem Hrvatske turističke zajednice, a u tijeku je i opsežan krug ispitivanja svjedoka. Navodno je riječ o više od 90 osoba, među kojima su i brojni bivši i aktivni hrvatski sportaši.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
