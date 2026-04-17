UN: U prosjeku je 47 žena i djevojčica dnevno ubijeno tijekom rata u Gazi

Eyad BABA / AFP

U prosjeku je najmanje 47 žena i djevojčica ubijeno svakog dana rata u Gazi, prema podacima koje je u petak objavila UN-ova agencija za žene, upozorivši da su se ubojstva nastavila šest mjeseci od početka krhkog primirja.

Podijeli

Oglas

Više od 38.000 žena i djevojčica ubijeno je u Gazi između listopada 2023. i prosinca 2025., prema izvješću ⁠UN Women, agencije fokusirane na rodnu ravnopravnost.

"Žene i djevojčice činile su daleko veći udio smrtnih slučajeva nego što je zabilježeno u ranijim sukobima u Gazi", rekla je novinarima u Ženevi Sofia Calltorp, voditeljica odjela za humanitarne akcije agencije.

"Bili su to pojedinci sa životima i snovima", dodala je.

Agencija je izrazila zabrinutost da se ubijanje žena i djevojčica nastavilo nakon primirja u listopadu, iako ne zna točno koliko ih je ubijeno zbog nedostatka podataka agregiranih po spolu.

UN Women upozorava i da je oko milijun žena i djevojčica raseljeno u Gazi. "Zbog velike štete na infrastrukturi gotovo je nemoguće zadovoljiti osnovne potrebe poput zdravstvene skrbi ženama i djevojčicama u Gazi", rekla je Calltorp.

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da više od 500.000 žena nema pristup osnovnim uslugama poput prenatalne i postnatalne skrbi te liječenja spolno prenosivih infekcija.

Prekid vatre u listopadu zaustavio je dvogodišnji rat velikih razmjera, ali izraelske snage još uvijek kontroliraju više od polovice Gaze, dok je Hamas na vlasti u preostalom, uskom obalnom pojasu.

Lokalni liječnici rekli su da je od početka primirja ubijeno više od 750 Palestinaca, dok su militanti ubili četiri izraelska vojnika. Izrael i Hamas se međusobno optužuju za kršenje primirja.

UN-ova agencija za djecu UNICEF priopćila je u petak da se djecu nastavlja ubijati i ranjavati alarmantnom brzinom u Gazi, s najmanje 214 potvrđenih smrtnih slučajeva u posljednjih šest mjeseci.