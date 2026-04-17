Zelenski: Rusija ponovno pokušava uvući Bjelorusiju u svoj rat

Bjelorusija gradi ceste prema ukrajinskoj granici i postavlja topničke položaje u blizini Ukrajine, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski nakon što je primio izvješće vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog.
Oglas
"Također primjećujemo pokušaje okupacijskih snaga da se pregrupiraju – najvjerojatnije kako bi nadoknadile manjak ljudstva. U tom kontekstu postaje sve jasnije zašto se vojna aktivnost u Bjelorusiji povećala, piše Ukrainska Pravda.
Prema obavještajnim podacima, u pograničnim područjima Bjelorusije odvija se izgradnja cesta prema ukrajinskom teritoriju i uspostava topničkih položaja. Vjerujemo da Rusija ponovno može pokušati uvući Bjelorusiju u svoj rat", kaže Volodimir Zelenski.
Zelenski je rekao da je nadležnim kanalima naložio da upozore de facto vodstvo Bjelorusije kako je Ukrajina spremna braniti svoju zemlju i neovisnost.
„Priroda i posljedice nedavnih događaja u Venezueli trebale bi poslužiti kao upozorenje bjeloruskom vodstvu da ne čini pogreške”, dodao je.
Ranije je Pavlo Palisa, zamjenik šefa Ureda predsjednika Ukrajine, izjavio da Rusija namjerava stvoriti tampon-zonu u Vinickoj oblasti iz smjera nepriznate Pridnjestrovske regije, ali trenutačno nema dovoljno snaga za to.
Zelenski je ranije rekao da Rusija želi uspostaviti tampon-zonu duž cijele granice – ne samo svoje, nego i bjeloruske.
Dana 23. veljače Zelenski je izjavio da Moskva i Minsk ponovno razgovaraju o zajedničkim vojnim vježbama na teritoriju Bjelorusije.
Dana 1. travnja samoproglašeni bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je da se njegova zemlja priprema za rat, jer se više ne može računati na mirnodopsko razdoblje.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas