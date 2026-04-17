PREMIJER U MEĐIMURJU
Platforma Sjever ulazi u vladajuću većinu? Plenković: Tko god se želi priključiti, uzet ćemo to u obzir
Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je Međimursku županiju i bio na svečanosti otvorenja hotela Terbotz, da bi se potom našao sa županom Matijom Posavcem, a nakon svega je sudjelovao potpisivanju Sporazuma o financiranju dogradnje i opremanja objekta depadanse Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec. Poslije svih tih aktivnosti dao je izjavu za medije.
Naglasio je važnost poduzetništva te uloge obitelji u gospodarskom razvoju.
"One su temelj društva, nukleus društva i jezgra, upravo ono što nastojimo podržati u svim mogućim aspektima", istaknuo je.
Premijer je istaknuo i da je to politika ravnomjernog regionalnog razvoja u praksi, dodajući da bi Hrvatski sabor u utorak u drugom čitanju trebao prihvatiti Zakon o regionalnom razvoju.
"Naša politika ravnomjernog regionalnog razvoja se danas manifestira posjetom Međimurju, ne samo s ovim sjajnim turističkim i ugostiteljskim projektom - ona će se manifestirati i s velikim investicijama na poticaj i Županije, ali i uz želju Ministarstva zdravstva, da se riješi odjel palijativne skrbi u Općoj bolnici Čakovec", kazao je Plenković.
Prati i događaje u svijetu, prije svega otvaranje Hormuškog tijesnaca.
"To je odlična vijest, cijena nafte je već pala. Nadam se da će primirje ostati na snazi. Mi ćemo donijeti odluku i, prema prvim procjenama, doći će do pada cijena goriva", najavio je premijer dobre vijesti od utorka 21. travnja.
"Nastojimo učiniti sve da ljudi žive kvalitetnije i bolje"
Ponovio je iste riječi kao i ranije vezano uz afere u Hrvatskoj lutriji i sportskim savezima. Tvrdi da će i dalje Vlada izdvajati novac za sport i da se nada da će istraga procesuirati krivce.
"Samo ne bih htio da se generalizira."
Komentirao je i sindikalni prosvjed sutra u Zagrebu pa naglasio da svi imaju pravo na to. Zatim je ponovio koliko su rasle plaće, mirovine, zaposlenost, BDP...
"Nastojimo učiniti sve da ljudi žive kvalitetnije i bolje. Neovisno o inflatornim pritiscima, rast plaća je veći i svi to vide, ali u demokraciji može bilo tko reći što misle. No, nitko ne može reći da napretka nema. Da može biti bolje, naravno da može. Mi se trudimo, a sindikati bi da još povećamo primanja."
Što se tiče suradnje s Nezavisnom Platformom Sjever, tvrdi da nije bilo razgovora o njihovom ulasku u vladajuću većinu.
"Svi koji žele pomoći su dobrodošli. Tko god se želi priključiti s političke scene, mi ćemo to uzeti u obzir, ali to danas nije bila tema", zaključio je Andrej Plenković.
