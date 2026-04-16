Plenković o slučajevima sportskih saveza: Mehanizme kontrole trošenja treba očito dignuti na višu razinu

"Što se tiče poslovanja saveza poslali smo ključnu poruku - financirali smo sport u prošlosti, financirat ćemo ga i u budućnosti, no mehanizmi kontrole trošenja sredstava treba očito dignuti na višu razinu jer želimo da na temelju dodijeljenih sredstava Hrvatska ima još bolje rezultate" - naglasio je Plenković dodavši kako u mnogim sportovima se to pokazala pa u konačnici i u skijanju. Naime, smatra premijer, dovoljno je spomenuti da je Hrvatska na karizmi obitelji Kostelić u zadnjih 25 godina imala situaciju da nije bilo gospodarskog subjekta koji se nije natjecao da podrži skijanje. Upravo zato, naveo je predsjednik Vlade. za zemlju koja zbog klimatskih uvjete gotovo da nema ni prave zime a kamoli puno snijega, nevjerojatan je to uspjeh.