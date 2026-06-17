stavljen je pod nadzor
Ponovno buknuo požar u Prostoriji: Zapalili se solarni paneli na upravnoj zgradi
Tjedan dana nakon velikog požara koji je zahvatio proizvodni pogon tvrtke "Prostoria" u Pustodolu Začretskom, u srijedu je na istoj lokaciji ponovno izbio požar, no brzom intervencijom vatrogasaca stavljen je pod nadzor te nije bilo opasnosti od njegova širenja.
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Požar je izbio prijepodne na upravnoj zgradi tvrtke, a prema informacijama vatrogasaca zahvatio je solarne panele.
„To je bilo na upravnoj zgradi. Gore su se solarne ploče zapalile, vatrogasci su to riješili i sve je pod kontrolom", rekao je za Hinu zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postrojbe Dražen Sinković.
Dodao je kako ne postoji bojazan od širenja požara te da je situacija vrlo brzo stavljena pod kontrolu.
Podsjetimo, prošlog tjedna Prostoriju je zahvatio jedan od većih požara na području Krapinsko-zagorske županije posljednjih godina. Požar je izbio u proizvodnom dijelu pogona, a u njegovom gašenju sudjelovalo je stotinjak vatrogasaca s tridesetak vozila iz više vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Požar je lokaliziran tijekom noći, a vatrogasci su još satima nakon toga ostali na terenu zbog dogašivanja i raščišćavanja opožarenog prostora. Vatra je zahvatila proizvodne hale, dok je upravna zgrada ostala pošteđena većih oštećenja. U velikom požaru nitko nije stradao, a materijalna šteta je znatna. Uzrok njegova izbijanja još uvijek se utvrđuje.
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