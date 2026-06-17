Ponovno buknuo požar u Prostoriji: Zapalili se solarni paneli na upravnoj zgradi

Požar je lokaliziran tijekom noći, a vatrogasci su još satima nakon toga ostali na terenu zbog dogašivanja i raščišćavanja opožarenog prostora. Vatra je zahvatila proizvodne hale, dok je upravna zgrada ostala pošteđena većih oštećenja. U velikom požaru nitko nije stradao, a materijalna šteta je znatna. Uzrok njegova izbijanja još uvijek se utvrđuje.