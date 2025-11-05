Porastao broj stradalih u požaru u Tuzli, Milanović izrazio sućut obiteljima

Broj poginulih u smrtonosnom požaru u domu umirovljenika u Tuzli porastao je na 12 nakon što je jedna teško ozlijeđena osoba u srijedu umrla u bolnici, piše "Dnevni avaz" pozivajući se na neimenovani izvor iz Kliničkog centra Tuzla. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izrazio je sućut obiteljima poginulih, a ozlijeđenima zaželio brz oporavak.
Oglas
Jedanaest štićenika doma smrtno je stradalo u požaru u utorak, uglavnom od opeklina i gušenja ugljičnim monoksidom a liječničku pomoć moralo je potražiti njih još 35.
Stanje četiri ozlijeđene osobe odmah je proglašeno teškim i svi su podvrgnuti mehaničkoj ventilaciji dišnog sustava no jedan je takav pacijent unatoč naporima liječnika preminuo.
Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić kazao je tijekom dana kako će biti provedena temeljita istraga o uzrocima požara a očekuje da će svi odgovorni za ovu tragediju snositi posljedice.
Predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je također stigao u Tuzlu, pohvalio je spasilačke službe uz ocjenu da su reagirale na najbolji mogući način. Potvrdio je da je zgrada u kojoj je smješten dom umirovljenika ranije označena problematičnom sa sigurnosnog stajališta.
U požaru je poginulo 12 ljudi, uglavnom od opeklina i gušenja ugljičnim monoksidom, a liječničku pomoć moralo je dobiti njih još 35. Sućut je obiteljima stradalih izrazio i predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović.
"U ime građana Republike Hrvatske i svoje osobno izražavam iskrenu i duboku sućut obiteljima stradalih u požaru u Domu za starije u Tuzli, a svima koji su ozlijeđeni želim brz i uspješan oporavak", napisao je Milanović na Facebooku, izrazivši sućut i nositeljima lokalne i državne vlasti.
Rekao je da se radi o velikoj tragediji "za cijelu nama prijateljsku i dragu Bosnu i Hercegovinu."
"U ovako teškom i tužnom trenutku izražavam i nadu kako se ovakva tragedija nikada više neće ponoviti", napisao je.
Požar je buknuo u utorak na gornjim katovima doma umirovljenika, gdje su se nalazili teže pokretni korisnici, pa je među njima i najviše poginulih. Među ozlijeđenima su štićenici doma, ali i vatrogasci i policajci koji su ih spašavali iz vatre i zadimljenih prostorija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas