mirsad bakalović

Direktor Doma u Tuzli podnio ostavku nakon tragedije u staračkom domu

N1 BiH
05. stu. 2025. 09:22
04.11.2025., Tuzla, Bosna i Hercegovina - Nakon velikog pozara u Domu umirovljenika najmanje je 8 mrtvih. Photo: PIXSELL/PIXSELL
PIXSELL/PIXSELL

Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzle započela je, a nazočan je i gradonačelnik Zijad Lugavić. Sjednica je započela minutom šutnje u znak odavanja počasti preminulim stanovnicima Doma umirovljenika u Tuzli. Ravnatelj Doma umirovljenika u Tuzli, Mirsad Bakalović, podnio je ostavku.

U sinoćnjem požaru život je izgubilo 11 osoba, 35 ih je ozlijeđeno, od kojih najmanje dvije teže. Među ozlijeđenima su, osim stanovnika Doma, i pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Tuzle, vatrogasci, te zaposlenici Doma umirovljenika.

Stanovnici Doma umirovljenika tijekom noći su prebačeni na niže katove na sigurno, a članovi Crvenog križa Tuzle ih posjećuju kako bi im osigurali osnovne higijenske potrepštine. Pomoć stanovnicima danas će pružiti i psiholozi iz Doma zdravlja i Sveučilišnog kliničkog centra u Tuzli. Danas će stanovnike posjetiti i specijalni timovi kako bi utvrdili je li potreban alternativni smještaj.

Uključene su bile sve gradske službe zaštite i spašavanja, uz veliku pomoć policajaca. Svaki tim bio je pojačan kolegama koji su stigli od kuće kako bi pomogli. I građani su dali sve od sebe kako bi stanovnike odveli na sigurno. U tijeku je istraga, nakon koje bi se trebao znati uzrok požara.

mirsad bakalović požar u staračkom domu požar u tuzli starčki dom tuzla

