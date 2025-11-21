Predala se još jedna osoba koja se dovodi u vezu s požarom u Vjesniku

Sanjin Strukic / Pixsell

Jutarnji doznaje da se policiji predala još jedna osoba koja se dovodi u vezu s požarom u Vjesnikovom neboderu.

Podijeli

Oglas

Mladić ima 18 godina i trenutno je pod nadzorom policije, javlja Jutarnji.

Zbog velikog požara zgrade Vjesnika u ponedjeljak sat vremena prije ponoći na zagrebačkoj Slavonskoj cesti, zagrebački kriminalisti su nakon dovršenog istraživanja kazneno prijavili za općeopasnu radnju sa štetom velikih razmjera mlađeg punoljetnika.

Nakon druge po redu noći provedene na policiji, osumnjičeni tinejdžer vezan lisicama točno u 10 sati dovezen je policijskim kombijem na ispitivanje u prostorije Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

Prijavljen je za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Aktivno je iznosio obranu i ne osjeća se krivim. O njegovom pritvaranju popodne će odlučivati dežurni sudac istrage Županijskog suda.