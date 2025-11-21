Mladić uhićen zbog požara u Vjesniku u lisicama doveden na ispitivanje

U prostorije DORH-a u Remetinečkoj ulici doveden je mladić uhićen zbog požara u Vjesniku. Imao je lisice na rukama, a vodila ga je policajka.
Oglas
Prijavljen je za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Aktivno je iznosio obranu i ne osjeća se krivim. O njegovom pritvaranju popodne će odlučivati dežurni sudac istrage Županijskog suda, piše Jutarnji.
Podsjetimo, zagrebačka policija jučer je izvijestila kako je dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem bilo obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhićena.
"Od trenutka saznanja za požar u poslovnoj zgradi Vjesnika odnosno od samog početka policija je, uz osiguranje mjesta događaja i poduzimanja mjera radi sigurnosti građana, započela kriminalističko istraživanje.
U početnoj fazi, kada govorimo o izvidima, od iznimne je važnosti žurno i neometano prikupiti obavijesti od svih osoba koje policiji mogu dati korisna saznanja o događaju, te je otegotna okolnost kada se informacije i saznanja javno objave.
Naime, navedeno može otežati policijski posao te dovodi u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se doznalo upravo u toj početnoj fazi izvida", izvijestili su jučer iz policije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas