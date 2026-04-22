Franjo Habulin

Predsjednik Saveza antifašističkih boraca: Ne možemo prihvatiti tvrdnju o genocidnosti hrvatskog naroda

HINA
22. tra. 2026. 14:02
Zajednica udruga antifasistickih boraca i antifasista Zagrebacke zupanije uz potporu Grada Zagreba odrzali su akademiju povodom obiljezavanja 82. obljetnice formiranja Desetog zagrebackog korpusa.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin u povodu 81. obljetnice proboja logoraša iz ustaškog logora Jasenovac istaknuo je kako ne može prihvatiti optužbe iz susjedstva za genocidnost, ustvrdivši da je to bio ustaški režim NDH, a ne hrvatski narod.

Ne postoji znak jednakosti između ustaškog režima, Nezavisne države Hrvatske i hrvatskog naroda, a samim time ne može opstati ni tvrdnja o genocidnosti hrvatskog naroda i to ne možemo prihvatiti, poručio je u srijedu Franjo Habulin u izjavi novinarima na komemoraciji u Jasenovcu.

Hrvatski narod se masovno opredijelio za narodnooslobodilačku borbu i u njoj masovno sudjelovao. Jugoslavenska armija koja se 1945. već tako prozvala imala je 11 korpusa, od kojih je pet dala Hrvatska, dakle 210.000 hrvatskih građana sudjelovalo je u oslobođenju zemlje od nacifašističke okupacije, istaknuo je. Kada se kaže 210.000 s oružjem u ruci, budite sigurni, znači dvostruko i trostruko više onih koji su im bili podrška, ustvrdio je Habulin.       

Upitan gleda li se u proteklih godinu dana drugačije na NDH i počinjene zločine, Habulin je rekao da se 30 godina taj pogled mijenjao, te da sada isto tako treba neko vrijeme da bi smo "to vratili u nekakav normalan odnos i sjećanje kakvo zapravo to razdoblje i zaslužuje". 

Odali smo počast ljudima koji su ovdje stradali i evocirali uspomenu, a ovdje smo i da osudimo režim Nezavisne države Hrvatske koji je činio zločine ne samo u jasenovačkom logoru, nego i u Danici, Lepoglavi, Sisku, Jastrebarskom i drugdje, poručio je Habulin. 

antifašizam franjo habulin hrvatski narod jasenovac kolektivna krivnja ustaški režim

