FOTO / Uoči Thompsonovog koncerta u Rijeci osvanuli plakati: "Smrt fašizmu, sloboda narodu!"

Inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma" povukla je paralelu između proto-fašističkog talijanskog časnika i pisca Gabrielea D'Annunzija, subjekta nagrađivanog dokumentarnog filma Fiume, o morte!, i Marka Perkovića Thompsona.
"Riječanke i Riječani znaju organizirati doček MPT", napisali su iz UPF-a na svom Instagram profilu, uoči koncerata Marka Perkovića Thompsona, koji će se 6. i 7. veljače 2026. održati u Dvorani mladosti na Trsatu.
Tamo su podijelili i sliku plakata u Rijeci, koji pokazuje Gabrielea D'Annunzija (1919.) i Marka Perkovića Thompsona (1992.), obojicu s uzdignutom desnicom u znaku fašističkog pozdrava.
D'Annunzio je nakon Prvog svjetskog rata nešto više od godinu dana (rujan 1919. - prosinac 1920.) vladao okupiranom Rijekom, prozvavši se Duceom. Mnogi povjesničari ga smatraju pretečom talijanskog fašizma i direktnim uzorom Benita Mussolinija.
