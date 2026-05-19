Izrael pritvorio i sestru irske predsjednice: "Ponosna sam na nju, ali i zabrinuta"
Irska predsjednica u ponedjeljak je izjavila da je „vrlo ponosna” na svoju sestru, koju su ranije tog dana izraelske snage privele dok je plovila prema Gazi kao dio konvoja humanitarne pomoći.
Margaret Connolly, liječnica opće prakse iz grada Sligoa na sjeverozapadu Irske, bila je među najmanje šest irskih članova flotile Global Sumud koje su pritvorile izraelske snage nakon što su u ponedjeljak ukrcale vojnike na njihov brod, prema riječima Karen Moynihan, irske glasnogovornice propalestinske humanitarne skupine.
Predsjednica Catherine Connolly, govoreći nakon posjeta kralju Charlesu u Buckinghamskoj palači u Londonu, rekla je da je „vrlo ponosna na svoju sestru, ali i vrlo zabrinuta za nju”, prenosi Politico.
„Danas sam bila jako zauzeta… nisam zapravo imala priliku doznati detalje vezane uz svoju sestru, ali jednako tako i njezine kolege na brodu”, rekla je predsjednica, odbivši dodatno komentirati slučaj.
Incident, kao i otvorena podrška predsjednice irskim građanima na flotili, mogli bi dodatno pogoršati već narušene diplomatske odnose između Irske i Izraela. Izrael je 2024. zatvorio svoje veleposlanstvo u Dublinu u znak prosvjeda protiv odluke Irske da prizna palestinsku državnost te optuži Izraelce za genocid u Pojasu Gaze. Izraelska vlada odbacuje te optužbe.
Predsjednica Connolly, nezavisna socijalistička političarka koja je oštro kritizirala Izrael, izabrana je na uglavnom ceremonijalnu funkciju u listopadu; od tada je upućivala tek prikrivene kritike Izraelu.
Skupina Sumud Flotilla objavila je da izraelske snage presreću i ukrcavaju se na više od desetak brodova u Sredozemnom moru južno od Cipra i sjeverno od Gaze — što je treća takva intervencija ovog mjeseca.
Nije odmah bilo jasno koliko je prosvjednika pritvoreno niti kamo ih izraelske snage odvode.
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je videosnimku za koju tvrdi da prikazuje pritvorene osobe od ponedjeljka kako se međusobno pozdravljaju dok čekaju ukrcaj na neidentificirane izraelske brodove.
Ranije je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo flotilu kao „provokaciju radi same provokacije” koja je isplovila „kako bi služila Hamasu, skrenula pozornost s Hamasova odbijanja razoružavanja i omela napredak mirovnog plana predsjednika Trumpa”.
Odjel za strane medije izraelskog ministarstva nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
U Dublinu je Ministarstvo vanjskih poslova u priopćenju navelo da „aktivno prati” situaciju oko flotile, čije su aktivnosti aktivisti uživo prenosili u ponedjeljak dok su izraelski brodovi presretali i ukrcavali se na njihove brodove na moru. Većina flotile isplovila je u nedjelju iz turske luke Marmaris, a neki su prethodno doplovili iz Italije.
Aktivisti flotile objavili su unaprijed snimljenu poruku Margaret Connolly zajedno s objavom o njezinu pritvaranju od strane Izraela.
„Ako gledate ovaj video, to znači da su me izraelske okupacijske snage otele s mog broda u flotili i da me sada nezakonito drže u izraelskom zatvoru”, rekla je držeći irsku putovnicu u desnoj ruci i noseći majicu s obrisom karte Irske.
„Palestinska stvar moralni je kompas našeg vremena. To je ono što nas čini ljudima”, dodala je u videu. „Palestinci će spasiti našu humanost.”
Pritvaranje Margaret Connolly na moru poklopilo se s početkom trodnevnog posjeta njezine sestre Ujedinjenom Kraljevstvu u ulozi irske predsjednice.
Tijekom sastanka u Buckinghamskoj palači predsjednica Connolly službeno je pozvala kralja da posjeti Irsku. Charlesova pokojna majka, kraljica Elizabeta II., 2011. postala je prvi vladajući britanski monarh koji je posjetio Republiku Irsku nakon njezine neovisnosti 1922. godine.
