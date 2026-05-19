Danas posljednji ispraćaj Luke Milovca, organiziran i prosvjed: "Država reagira tek kad netko izgubi život”

U Drnišu će danas biti održan posljednji ispraćaj 19-godišnjeg Luke Milovca, maturanta koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao pizzu, a u Zadru će u podne biti održan tihi prosvjed “19 minuta šutnje za Luku” ispred Županijskog suda.
Pokop Luke Milovca održat će se u 17 sati na gradskom groblju u Drnišu, a prije toga će u 11:30 u Srednjoj školi Ivana Meštrovića biti održana komemoracija.
Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija najavio je da će grad proglasiti Dan žalosti. Istaknuo je i kako je Luka sljedeći petak trebao proslaviti maturalnu večer, za koju je već imao kupljeno odijelo, ali će u njemu sada biti pokopan.
Istodobno, u Zadru će danas u podne biti održan tihi prosvjed “19 minuta šutnje za Luku” ispred Županijskog suda. Okupljanje je inicirao zadarski SDP-ovac Daniel Radeta, koji tvrdi da prosvjed nije politički skup, nego građanski apel zbog sporosti i nefunkcionalnosti pravosuđa.
“Dolazim kao običan građanin kojem je dosta države koja reagira tek nakon što netko izgubi život”, poručio je Radeta u objavi na Facebooku.
Dodao je kako je riječ o simboličnih 19 minuta šutnje za 19 godina života koje su, kako navodi, izgubljene i zbog neodgovornosti institucija.
Habijan najavio izvanredni nadzor
Za Lukino ubojstvo osumnjičen je Kristijan Aleksić, kojem je mladić kobne večeri došao na vrata dostaviti pizzu. Aleksić je nakon zločina pobjegao, ali je uhićen nakon više od 30 sati potrage.
Riječ je o osobi koja je i ranije bila osuđivana za ubojstvo, nasilje i napade, a protiv njega se već godinama vodi i postupak zbog ilegalnog oružja. Policija mu je još prije tri godine oduzela improvizirano vatreno oružje i streljivo, no iako je optužnica podignuta 2023., suđenje nikada nije počelo.
Ministar pravosuđa Damir Habijan poručio je kako smatra nedopustivim da se u takvom slučaju više od dvije i pol godine nije dogodio nikakav sudski pomak.
“Postoje situacije kada se zločin ne može predvidjeti, ali ovo nije bila takva situacija”, rekao je Habijan.
Najavio je i izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku.
