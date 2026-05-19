Jarak: "Ubojicu je trebalo držati pod nadzorom. Propišite doživotnu"

Novinar i suautor true crime serijala Dosje Jarak, Andrija Jarak komentirao je ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu.
Oglas
Ubojica Kristijan Aleksić je uhićen. Prije 32 godine ubio je susjedu sa 17 uboda nožem, optužen je i za obiteljsko nasilje, a kod njega je pronađeno i ilegalno oružje.
Jarak smatra da se ovo ubojstvo moglo spriječiti. "Drniš je mali grad. Po zadnjem popisu stanovništva imaju 2700 ljudi. Dakle, to nije New York ili Istanbul i znalo se da je Aleksić ubojica, znalo se što je Aleksić napravio. Znalo se da isti taj Aleksić ide po cesti, prijeti ljudima, da je razdražljiv i agresivan i sve ostalo i moglo se intervenirati na način da ga se stavi pod nadzor", kazao je u RTL Direktu Jarak.
"Tamo se ljudi znaju po nadimcima i tamo ljudi znaju tko je tko i morala je znati policija, morale su znati službe i tog je čovjeka trebalo držati pod nadzorom nakon određenog vremena reći: on ima ozbiljne psihičke probleme, on je razdražljivi i agresivan, Izvolite ga smjestiti u neku zdravstvenu ustanovu i ne bi se dogodila ova tragedija", dodao je novinar.
Premijer Andrej Plenković, dodao je, ima sve moguće informacije od nadležnih službi i potpuno je jasno da je ovo nešto što je neobranjivo. "Ne možeš braniti činjenicu da nije hitan postupak za nasilje čovjeka koji je počinio teško ubojstvo i ono što mi je još nevjerojatnije, a to je opravdanje da on nije prekršajno prijavljivan pa da mu je to olakotna okolnost", poručio je.
Jarak je naglasio da njegov intelekt najviše vrijeđa je kad Ministarstva šalju hitne timove. "Kakve hitne timove? Napravi zakon, propiši kaznu zatvora od 40 ili 50 godina, doživotnu propiši za ovakve slučajeve, ali ne trebaš nikakav tim", naglasio je i dodao je da smatra da Hrvatskoj trebaju duže zatvorske kazne.
Naglasio je da ne misli da su svi zatvorenici recidivisti. "Međutim, moj apel ljudima je, slušajte ljude iz zatvorskog sustava. Slušajte ljude koji 20-30 godina otključavaju ćelije tim monstruma i koji tvrde da će ubiti", rekao je
"Moja vječna dvojba je, što je sporno reći da je netko psihički bolesnik ili da netko ima psihičke smetnje ili da ima poremećaj ličnosti i da takvu osobu treba zbrinuti u zdravstvenu ustanovu? Ne ga nužno zbrinuti u zatvor, ali ga zbrinuti u zdravstvenu ustanovu gdje neće predstavljati opasnost za okolinu", dodao je Jarak.
Istaknuo je da se treba dogoditi tragedija da bi se uopće pričalo o sustavu koji ne funkcionira.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas