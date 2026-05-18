Hoće li se radni tjedan skratiti na četiri dana? "Radnici su zdraviji, istraživanje je dalo dobre rezultate"

"To nam samo pokazuje koliko smo daleko došli u interpretaciji rada unutar neoliberalne paradigme. Jer mi stalno govorimo o tome da se produktivnost neće smanjiti, kao da nije dovoljno dobar argument da su radnici zdraviji, da je njihova dobrobit znatno veća unutar manjeg broja radnih sati. Mislim da su to jako dobri argumenti, pogotovo uzmemo li u obzir koliko se kroz povijest sama produktivnost povećala, a to se nikad nije odrazilo na neku preraspodjelu ili neke pogodnosti koje bi same radnice i radnici osjetili."