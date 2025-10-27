Prinudni predstavnici
Nudi se prilika za dodatni posao: Javljaju se i umirovljenici, zarada i do 800 eura mjesečno
U zgradama gdje se suvlasnici ne mogu dogovoriti, počelo je imenovanje prinudnih predstavnika. Iako su to stanarima potpuno nepoznate osobe, imaju pravo, uz određenu novčanu naknadu, upravljati zgradama kao da su ih svi odabrali. U GSKG-u drže otvorenim natječaj za izbor prinudnih predstavnika, a njime je već pokriveno 240 zgrada.
Uvođenje reda u stambene zgrade kroz novi set zakona i propisa nije prošlo sasvim bezbolno kako se očekivalo. Dok su najviše pažnje javnosti izazvale odredbe o postavljanju klima uređaja, konačno formalizirani kućni red te iznosi pričuve, gotovo u sjeni je prošla mogućnost da zgradama upravljaju suvlasnicima potpuno nepoznati ljudi, piše tportal.
Zakonodavac je posebnu pažnju posvetio čestoj situaciji u kojoj se suvlasnici ne mogu dogovoriti tko će biti njihov predstavnik. Tako su proširili krug potencijalnih predstavnika suvlasnika na članove obitelji po ravnoj liniji te supružnike ili izvanbračne partnere suvlasnika, ali pod uvjetom da i oni žive u toj stambenoj zgradi. Suvlasnici stanova u zgradi o tome bi trebali odlučiti natpolovičnom većinom.
Raspisan natječaj
No, što ako ne uspiju dogovoriti ni to da ih predstavlja član nečije obitelji? Ako se o tome ne dogovore u roku od 60 dana, prema Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada, preostaje im opcija da će upravitelj njihove zgrade, obično komunalna tvrtka, sama izabrati prinudnog predstavnika suvlasnika. To može biti i treća osoba, koja, sudeći po tumačenju tog propisa, uopće ne mora živjeti u zgradi, niti imati bilo kakve veze ni s jednim od stanara.
Dovoljno je da se radi o poslovno sposobnoj osobi koja ima prebivalište u jedinici lokalne samouprave u kojoj se zgrada nalazi. Prinudni predstavnik suvlasnika mora imati još i visoku stručnu spremu iz područja društvenih ili tehničkih znanosti te uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.
Gradsko-stambeno komunalno gospodarstvo (GSKG) prije nekog vremena je raspisalo natječaj za izbor prinudnih predstavnika suvlasnika u zgradama na području Zagreba, pod ranije navedenim uvjetima. Kako otkrivaju iz ove gradske tvrtke, dosad su prinudni predstavnici suvlasnika imenovani na 240 adresa u metropoli.
"Na objavljeni javni natječaj za imenovanje prinudnih predstavnika do sada su se prijavile 54 osobe. Od ukupnog broja prijavljenih, 24 osobe nisu ispunjavale uvjete za obavljanje navedene dužnosti, njih 24 je imenovano prinudnim predstavnikom, a šest će ih biti pozvano na razgovore prije imenovanja tijekom ovog mjeseca", otkrili su iz GSKG-a.
Jedna osoba upravlja s 10 zgrada
Iz ovog odgovora je vidljivo kako gotov svaki predstavnik suvlasnika pod svojom kontrolom trenutno ima 10 zgrada. Zakon kaže da prinudni predstavnici moraju preuzeti sve dužnosti i obveze kao da su ih suvlasnici zaista odabrali. To iziskuje poprilično puno posla, naročito u zgradama koje su dosad bile neodržavane ili u svojevrsnom limbu s imenovanjem predstavnika.
No, iz GSKG-a poručuju kako je ovime pokriveno tek 40 posto zgrada koje nemaju predstavnika suvlasnika. Stoga pripremaju drugi val imenovanja prinudnih predstavnika, što je samo priprema za treću fazu, a to je imenovanje prinudnih upravitelja zgrada, što je posao koji, uz GSKG, na području Zagreba obavlja još desetak privatnih tvrtki.
Kako bi privukli što veći broj zainteresiranih za ovaj posao, otkrili su da se naknade kreću u neto iznosima od 50 do 800 eura mjesečno, što ovisi o ukupnoj kvadraturi posebnih dijelova zgrade. To je ujedno dobra prilika za zaradu, s obzirom na to da je riječ o sporednom zanimanju.
Nikome nije glavni posao
"Što se tiče primarnih zanimanja izabranih prinudnih predstavnika većina ih je u radnom odnosu te imaju svoje glavno zanimanje. Niti jednoj osobi posao prinudnog predstavnika nije glavno zanimanje, a raspon zanimanja i obrazovanja je širok. Zastupljena su zanimanja kako tehničkog, tako i društvenog usmjerenja, a najviše je diplomiranih inženjera elektrotehnike i diplomiranih inženjera arhitekture, dok ih je nekoliko u mirovini", poručuju iz GSKG-a.
Koliko će na kraju zgrada u metropoli, ali i diljem Hrvatske dobiti prinudnog predstavnika suvlasnika, nije poznato. Ali, jasno je da će to značiti dodatne troškove koji će se plaćati iz pričuve. Uz to, nisu isključeni ni sukobi s nepoznatim osobama koje pokušavaju raditi svoj posao u zgrada za koje su odabrali. Stoga iz GSKG-a apeliraju da je svima u interesu odabrati svog predstavnika suvlasnika kako im on ne bi bio nametnut.
