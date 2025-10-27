Koliko će na kraju zgrada u metropoli, ali i diljem Hrvatske dobiti prinudnog predstavnika suvlasnika, nije poznato. Ali, jasno je da će to značiti dodatne troškove koji će se plaćati iz pričuve. Uz to, nisu isključeni ni sukobi s nepoznatim osobama koje pokušavaju raditi svoj posao u zgrada za koje su odabrali. Stoga iz GSKG-a apeliraju da je svima u interesu odabrati svog predstavnika suvlasnika kako im on ne bi bio nametnut.