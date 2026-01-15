Oglas

Božo Kovačević: Iran je bio demokratska zemlja, ali su tu demokratski izabranu vlast srušili SAD i UK

N1 Hrvatska
15. sij. 2026. 15:10

Gost naše Nine Kljenak u N1 Studiju uživo bio je Božo Kovačević, vanjskopolitički analitičar, bivši diplomat i nekadašnji hrvatski veleposlanik u Rusiji. Razgovarali su o geopolitičkim temama, prije svega o krizi i prosvjedima u Iranu.

