promjena režima
Božo Kovačević: Iran je bio demokratska zemlja, ali su tu demokratski izabranu vlast srušili SAD i UK
N1 Hrvatska
|
15. sij. 2026. 15:10
|
0komentara
Gost naše Nine Kljenak u N1 Studiju uživo bio je Božo Kovačević, vanjskopolitički analitičar, bivši diplomat i nekadašnji hrvatski veleposlanik u Rusiji. Razgovarali su o geopolitičkim temama, prije svega o krizi i prosvjedima u Iranu.
