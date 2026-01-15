Kako je jedan biznismen pokrenuo Trumpove arktičke ambicije

Iste je godine Lauder rekao da pomaže Trumpu u „nekim od najkompleksnijih diplomatskih izazova koji se mogu zamisliti“. To je, čini se, uključivalo i sijanje ideje o arktičkoj ekspanziji. Sljedeće godine Wall Street Journal otkrio je Trumpov interes za Grenland. Danski čelnici izrazili su ogorčenje. Trump je odgovorio objavivši sliku zlatnog Trump Towera koji se nadvija nad selom, uz natpis: „Obećavam da ovo neću učiniti Grenlandu!“