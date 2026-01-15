Potvrđena optužnica pripadnicima 7. muslimanske brigade za ratne zločine u Zenici

Iako su bili svjesni nezakonitih radnji svojih podređenih, optuženi nisu poduzeli nikakve mjere da ih spriječe, niti su kaznili odgovorne za mučenje i smrt civila, navodi se u obrazloženju Tužiteljstva BiH. Na taj su način omogućili nastavak zlostavljanja i smrt zarobljenika, pojašnjava se.