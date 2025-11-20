Prometni kaos u Zagrebu: "Jedini način da na vrijeme stignem na posao je da krenem u 5!"

"Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekujemo veće poremećaje u široj prometnoj mreži. Zbog toga će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici. U intenzivnom smo kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa. Građane molimo da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju osobnim automobilima molimo da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac", izvijestili su iz Grada Zagreba.