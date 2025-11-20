Oglas

problemi i na prilazima gradu

Prometni kaos u Zagrebu: "Jedini način da na vrijeme stignem na posao je da krenem u 5!"

N1 Info
20. stu. 2025. 07:54
19.11.2025., Zagreb - Na okolnim prometnicama stvaraju se velike guze radi zatvorenog krizanja u Savskoj ulici u blizini Vjesnikovog nebodera. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic / Pixsell / ILUSTRACIJA / Sanjin Strukic/PIXSELL

Velike gužve stvaraju se na zagrebačkoj obilaznici, ali i u samom centru Zagreba.

Hrvatski autoklub je izvijestio da se vozi usporeno uz zastoje u zoni radova na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, a kolona je šest kilometara. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Gužve diljem Zagreba

U samom Zagrebu također su velike gužve, nastale zbog zatvorenog dijela prometnica oko nebodera Vjesnika.

Kolone se stvaraju u Horvaćanskoj, Selskoj, na Savskoj...

Google Maps

"Jedini način da na vrijeme stignem na posao je da krenem u 5, sve nakon - nemoguća misija", reka nam je čitateljica koja je zapela u gužvi na Jadranskom mostu.

Grad: Koristite navigacijske aplikacije ako idete automobilom

"Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekujemo veće poremećaje u široj prometnoj mreži. Zbog toga će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici. U intenzivnom smo kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa. Građane molimo da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju osobnim automobilima molimo da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac", izvijestili su iz Grada Zagreba.

Novi prometni režim zbog Vjesnika

  • Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.
  • Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.
  • Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.
  • Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.
  • Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera. Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekuju se veći poremećaji u široj prometnoj mreži.

prometni kolaps

