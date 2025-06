Prometni kolaps na ulazu u Zagreb, kolona 13 kilometara: "Vozim već sat vremena"

Radovi se odvijaju između 96+150 km i 97+500 km, a promet je preusmjeren na jednu traku uz ograničenje brzine od 80 km/h. Iz HAK-a upozoravaju da će radovi trajati sve do 10. lipnja 2025. godine te pozivaju vozače na dodatni oprez. Vozači su jutros zapeli na putu do Zagreba, a kako javljaju čeka se i po sat vremena. "Vozim se već sat vremena od Svete Helene, a još ni do Sesveta nisam stigla", rekao je jedan vozač za Jutarnji list.