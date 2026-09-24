Provedeni nadzori nad prodajom alkohola i duhanskih proizvoda maloljetnicima. Evo što je utvrđeno

Vezano uz zabranu prodaje duhanskih i srodnih proizvoda osobama mlađim od 18 godina kao i isticanje oznake o zabrani njihove prodaje osobama mlađim od 18 godina, Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda propisane su novčane kazne - za pravnu osobu u iznosu od 9.290 do 19.900 eura te za fizičku osobu-obrtnika i za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 660 do 2.000 eura.