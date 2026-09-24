UMJESTO MINERALNE
Jedan sastojak palačinke čini mekšima i prozračnijima: Ostat će takve i dan poslije
Palačinke mogu ostati mekane i sljedećeg dana, a jedan od trikova je dodavanje male količine sode bikarbone u smjesu.
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Sastojci
- 1 jaje
- 200 ml mlijeka
- 250 ml vode
- 200 g brašna
- prstohvat soli
- 1/4 žličice sode bikarbone
- 2 žlice ulja
- ulje za premazivanje tave
Priprema
Najprije pomiješajte sve tekuće sastojke, a zatim dodajte brašno, sol i sodu bikarbonu. Smjesu dobro umutite kako ne bi ostalo grudica, a potom dodajte ulje i ponovno sve promiješajte.
Brašno ne treba dodavati odjednom u hladnu tekućinu jer se tada mogu stvoriti grudice koje ćete kasnije morati razbijati mikserom, čime u smjesu ulazi previše zraka. Količinu sode bikarbone također ne treba povećavati jer bi veća količina mogla ostaviti gorak okus. Smjesu treba postupno dodavati i miješati dok ne postane glatka.
Dok zagrijavate tavu, ostavite smjesu da odstoji. Tako će brašno upiti tekućinu, a tijesto će se lakše razlijevati u tanji sloj. Ako je smjesa nakon miješanja ipak pregusta, dodajte jednu žlicu vode.
Tavu najprije zagrijte na najvišoj temperaturi, a zatim je smanjite na 7 od 9. Ispecite palačinke i slažite ih jednu na drugu, a posudu s gotovim palačinkama obavezno poklopite. Na taj će način dulje ostati tople, a prema ovom savjetu i sljedećeg dana trebale bi biti mekane i ukusne.
Palačinke potom možete puniti slatkim ili slanim nadjevom, ovisno o želji.
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