Jedan sastojak palačinke čini mekšima i prozračnijima: Ostat će takve i dan poslije

Tavu najprije zagrijte na najvišoj temperaturi, a zatim je smanjite na 7 od 9. Ispecite palačinke i slažite ih jednu na drugu, a posudu s gotovim palačinkama obavezno poklopite. Na taj će način dulje ostati tople, a prema ovom savjetu i sljedećeg dana trebale bi biti mekane i ukusne.