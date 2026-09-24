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VREMENSKA PROGNOZA

Približava nam se hladna fronta, stižu kiša, grmljavina, olujni vjetar

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Tea Blažević
|
24. ruj. 2026. 07:15
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poluoblačno
Pexels / Ilustracija

Pročitajte vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.

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Pretežno vedro je diljem Hrvatske, tek mjestimice ima umjerene naoblake.

Temperature su niske, svega 2,8 stupnjeva izmjereno je u Gospiću jutros u 6 sati.

U nastavku četvrtka, kako nam se približava hladna fronta, sa sjeverozapada će navirati oblaci praćeni kišom, pljuskovima s grmljavinom, koji osobito prema večeri i tijekom noći mogu biti izraženiji. Zapuhat će sjeverac i sjeveroistočnjak koji mogu biti pojačani na udare u unutrašnjosti, krajem dana na sjevernom dijelu Jadrana zapuhat će bura koja će u noći dobivati na snazi.

I tijekom petka će još biti oborine, osobito u Dalmaciji još može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Na moru će puhati jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima. Poslijepodne će vjetar postupno slabjeti, oborine će se prorijediti. Temperature će biti niže.

Za vikend stabilnije i toplije, a stabilno razdoblje nastavit će se i u novom tjednu, kako sada stvari stoje, barem do vikenda, tako trenutačno pokazuju prognostički materijali.

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Teme
tea blažević vremenska prognoza vrijeme u hrvatskoj

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