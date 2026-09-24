Približava nam se hladna fronta, stižu kiša, grmljavina, olujni vjetar

U nastavku četvrtka, kako nam se približava hladna fronta, sa sjeverozapada će navirati oblaci praćeni kišom, pljuskovima s grmljavinom, koji osobito prema večeri i tijekom noći mogu biti izraženiji. Zapuhat će sjeverac i sjeveroistočnjak koji mogu biti pojačani na udare u unutrašnjosti, krajem dana na sjevernom dijelu Jadrana zapuhat će bura koja će u noći dobivati na snazi.