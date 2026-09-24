Sud odobrio izručenje Ukrajinca osumnjičenog za Sjeverni tok, branitelji će se žaliti

Policija ga je uhitila u jednom hotelu na Verudeli gdje je boravio sa snimateljskom ekipom te je bio naveden kao član te ekipe, ali ne pod svojim pravim imenom. Tada se u Istri snimao film "Snake Island" u kojem je pulska obala "glumila“ lokaciju na Baltiku budući je radnja filma povezana sa stvarnim događajima sabotaže plinovoda u Baltičkom moru.