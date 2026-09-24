Bivši šef Autocesta FBiH optužen za zloporabu položaja

Kako je pojašnjeno, istragom je utvrđeno da su Voloder te Marin Nikolić, Boris Zelić i Reuf Kadrić odgovorni za malverzacije kod eksproprijacije zemljišta na kojemu se gradi autocesta na koridoru Vc pri čemu su proračun Federacije BiH oštetili za više od 1,2 milijuna eura.