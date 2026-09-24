ELMEDIN VOLODER
Bivši šef Autocesta FBiH optužen za zloporabu položaja
Posebni odjel za borbu protv organiziranog kriminala i korupcije pri Tužiteljstvu Federacije BiH (POSKOK) u četvrtak je podignuo optužnicu protiv bivšeg direktora Autocesta FBiH Elmedina Volodera i još tri osobe koje tereti za zloporabe pri otkupu zemljišta na trasi autoceste koja treba povezati Budimpeštu i Ploče.
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Kako je pojašnjeno, istragom je utvrđeno da su Voloder te Marin Nikolić, Boris Zelić i Reuf Kadrić odgovorni za malverzacije kod eksproprijacije zemljišta na kojemu se gradi autocesta na koridoru Vc pri čemu su proračun Federacije BiH oštetili za više od 1,2 milijuna eura.
Kao organizirana kriminalna skupina osmislili su plan po kojemu su Autoceste FBiH tijekom postupka eksproprijacije višestruko preplatile zemljište koje je prije toga otkupio Boris Zelić.
Sam Zelić pri tome je stekao dobit veću od 350 tisuća eura, a pri podnošenju porezne prijave počinio je još jedno kazneno djelo višestruko umanjivši iznos dobiven od Autocesta.
Zlouporaba položaja i ovlasti
Sva četvorica sada su osumnjičena da su počinili kaznena djela zloporabe položaja i ovlasti, odnosno udruživanja radi počinjenja kaznenih djela dok se Zelića dodatno tereti i za kazneno djelo podnošenja lažne porezne prijave.
Sporno zemljište na dijelu je trase autoceste od Zenice ka sjeveru BiH koja se još uvijek gradi, a do sada su u nekoliko navrata probijeni rokovi za završetak tih radova.
Poslovanje Autocesta Federacije BiH pod istragom je i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te Ureda europskog tužitelja (EPPO) zbog sporne provedbe postupaka javne nabave.
Europska investicijska banka (EIB) iz čijih se kredita financira gradnja autoceste na koridoru Vc obustavila je isplatu planiranih sredstava dok se te istrage ne okončaju.
Oko 330 kilometara autoceste na dijelu koridora Vc kroz BiH gradi se već 25 godina a do sada je izgrađeno manje od 150 kilometara.
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