Zbog američkog pritiska zaustavljen let iz Irana prema Tadžikistanu

Do toga je došlo nakon što je američki ministar financija Scott Bessent u ponedjeljak najavio dodatni pritisak na iranski zrakoplovni sektor. Upozorio je da bi države koje iranskim zračnim prijevoznicima osiguravaju gorivo, pružaju usluge slijetanja zrakoplova ili prodaju njihove karte mogle biti isključene iz američkog dolarskog sustava.