Dokazano najzdravija namirnica na svijetu, ali nitko je ne jede: Liječi sve, od srca do slabe kose

Ako vas muče problemi s kosom ili kožom koji ne reagiraju na druge postupke, potočarka je biljka koju možete imati pri ruci bez velikih troškova. Lišće možete imati u vrtu, a alkohol i zavoj kod kuće. Nema kupnje ni čekanja, a rezultate možete pratiti u ogledalu. Potrebna je samo dosljednost jer jedan oblog neće riješiti problem koji se razvijao mjesecima.