rijetko za stolom
Dokazano najzdravija namirnica na svijetu, ali nitko je ne jede: Liječi sve, od srca do slabe kose
Najzdravija biljka na svijetu potpuno je zapostavljena, iako se odavno koristi zbog svojeg bogatog sastava i ljekovitih svojstava.
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Postoji biljka koju mnogi imaju nadohvat ruke, ali je gotovo nikada ne stavljaju na stol. Upravo se za nju već godinama veže tvrdnja da je najzdravija biljka na svijetu. Potočarka obiluje vitaminima i mineralima, a spominje se zbog mogućih dobrobiti za sve, od zdravlja srca do problema s kosom i kožom, piše Krstarica.
Možda ste je viđali uz vodu ili u vrtovima, a nikada vam nije palo na pamet staviti je u salatu ili od nje napraviti sok. Ipak, ova neugledna biljka krije mnogo više nego što bi se moglo zaključiti po njezinu izgledu.
U nastavku donosimo razloge zbog kojih je potočarka privukla toliku pozornost – i načine na koje se najčešće upotrebljava.
Povrće s više željeza od špinata
Potočarka je vrlo često zanemarena biljka za koju stručnjaci vjeruju da je najzdravija na svijetu. Riječ je o povrću koje sadržava brojne esencijalne vitamine i minerale, prije svega željezo.
Ako je vjerovati istraživanjima, ova biljka sadržava više željeza od špinata i više vitamina C od nekih agruma. To je podatak koji bi mogao promijeniti sve što ste dosad mislili o biljci koja vam raste uz vodu.
Što potočarka čini krvi i oksidativnom stresu
Osim tih hranjivih tvari, potočarki se pripisuju i brojne zdravstvene dobrobiti. Prema jednoj novijoj studiji, utvrđeno je da potočarka zaustavlja i smanjuje oksidativni stres, a uz to pročišćava krv, potiče apetit i čisti tijelo od toksina.
Mnogi piju sok od potočarke, a preporučuje se razrijediti ga vodom u omjeru 1:5. Preporučena je doza jedna čaša svakih nekoliko dana i ne više od toga jer može doći do nuspojava.
Sok od potočarke protiv ispadanja kose
Sok ove biljke može se primjenjivati i lokalno, odnosno izvana, za tretiranje različitih problema s kožom i kosom. Sok se može utrljati na zahvaćena područja ili upotrebljavati u obliku obloga kod ispadanja kose i pojedinih kožnih problema.
Za oblog od potočarke uzmite malo njezina lišća i pomiješajte ga s alkoholom. Smjesu zatim nanesite na zahvaćena područja i omotajte zavojem. Oblog ostavite nekoliko sati, zatim ga uklonite i područje isperite hladnom vodom.
Ako vas muče problemi s kosom ili kožom koji ne reagiraju na druge postupke, potočarka je biljka koju možete imati pri ruci bez velikih troškova. Lišće možete imati u vrtu, a alkohol i zavoj kod kuće. Nema kupnje ni čekanja, a rezultate možete pratiti u ogledalu. Potrebna je samo dosljednost jer jedan oblog neće riješiti problem koji se razvijao mjesecima.
Biljka koja može pomoći i srcu
Uz sve navedeno, pojedini stručnjaci tvrde da potočarka može pomoći u sprječavanju brojnih kardiovaskularnih problema. Ako imate kronične tegobe ili uzimate lijekove, posavjetujte se s liječnikom prije nego što sok uvedete u svakodnevnu prehranu.
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