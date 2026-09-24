Djelovanje može biti odgođeno
Zašto biste trebali izbjegavati uzimanje ibuprofena na prazan želudac?
Ibuprofen je često korišten lijek protiv bolova, no važno je kako ga uzimate.
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Ibuprofen pripada skupini lijekova poznatih kao nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL). Ublažava bol i upalu, ali istodobno utječe na neke tvari koje pomažu u zaštiti želučane sluznice.
Prema riječima farmaceutkinje Danielle Oncer, ibuprofen može smanjiti proizvodnju tvari koje štite želučanu sluznicu od želučane kiseline.
To može dovesti do bolova u želucu, žgaravice, mučnine i probavnih tegoba, rekla je farmaceutkinja Christine Cadiz za Parade, prenosi welltica.
Djelovanje može biti odgođeno
Prema Oncer, ibuprofen se može brže apsorbirati kada u želucu nema hrane. Međutim, uzimanje lijeka uz hranu ne znači da će tijelo apsorbirati manju količinu lijeka.
Umjesto toga, može proći otprilike 30 do 60 minuta dulje prije nego što osjetite njegovo djelovanje. Obilan obrok ili obrok bogat mastima može dodatno usporiti apsorpciju.
Oncer ističe da bi se osobe koje svakodnevno uzimaju ibuprofen trebale posavjetovati sa zdravstvenim stručnjakom. Isto vrijedi i za osobe koje uzimaju druge lijekove.
Što biste trebali napraviti?
Farmaceutkinje preporučuju izbjegavanje uzimanja ibuprofena na prazan želudac. Međutim, prema Cadiz, prije uzimanja lijeka nije potrebno pojesti cijeli obrok.
Dovoljan može biti i manji međuobrok. Kao neke od mogućnosti navodi tost, krekere, bananu, jogurt ili žitarice.
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