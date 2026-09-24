Vanjskopolitički analitičar: Zelenskom treba skinuti kapu - u tome je apsolutni majstor

"Problem je u tome što u odnosima velikih sila više nije riječ samo o bilateralnim problemima, nego je svijet u fazi nagodbi. Igrača je jako puno. Nekada ste imali jednog 'gazdu', nekoga tko je mogao nametnuti pravila. To su prije bile Amerika, odnosno Rusija u nekim segmentima. Danas je svatko sam sebi šerif i potrebno je dogovarati se i raditi ustupke. Velike sile to još ne znaju raditi i bit će potrebno određeno razdoblje prilagodbe."