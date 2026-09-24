Branimir Vidmarović
Vanjskopolitički analitičar: Zelenskom treba skinuti kapu - u tome je apsolutni majstor
Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović bio je gost N1 Studija uživo kod Hanan Nanić
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Na pitanje koliko je realno očekivati da se rat u Ukrajini zaustavi do zime, kako je poručio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović kaže da je to teško ostvariv scenarij.
"Nažalost, teško je očekivati da će se trajno primirje ostvariti do kraja ove godine", rekao je i nastavio:
"Ono što treba istaknuti jest da Zelenskom treba skinuti kapu zbog njegova apsolutnog majstorstva kada je riječ o PR-u i umijeću držanja cijelog svijeta fokusiranim na ukrajinsko-ruski rat. To je vjerojatno njegova najveća zasluga, a malo tko primjećuje koliko je spretan u tome da Ukrajina neprestano ostane u fokusu."
Vidmarović smatra da je posljednji govor Zelenskog zanimljiv i zbog promjene tona.
"Govor je zanimljiv upravo zbog promjene tona. Zelenski shvaća da Ukrajina ima velikih problema, a ponajprije kada je riječ o ljudstvu."
Osvrnuo se i na šire odnose među velikim svjetskim silama.
"Problem je u tome što u odnosima velikih sila više nije riječ samo o bilateralnim problemima, nego je svijet u fazi nagodbi. Igrača je jako puno. Nekada ste imali jednog 'gazdu', nekoga tko je mogao nametnuti pravila. To su prije bile Amerika, odnosno Rusija u nekim segmentima. Danas je svatko sam sebi šerif i potrebno je dogovarati se i raditi ustupke. Velike sile to još ne znaju raditi i bit će potrebno određeno razdoblje prilagodbe."
Ostatak razgovora pogledajte u videu:
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