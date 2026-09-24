braća Gallagher
Oasis upozorio obožavatelje oko kupovine ulaznica: "Obratite pozornost..."
Britpop grupa Oasis upozorila je obožavatelje na lažne e-mailove usmjerene na potencijalne kupce ulaznica za njihovu nadolazeću turneju 2027. godine.
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"Važno: upozoreni smo na moguće prevare s ulaznicama za turneju grupe Oasis", objavljeno je u srijedu kasno navečer na službenom Instagram profilu grupe. "Prevaranti bi se mogli pokušati lažno predstaviti kao Oasis."
Proces kupnje ulaznica je složen. Nakon obavezne prijave na službenoj stranici grupe Oasis, nasumično odabrani kandidati e-mailom primaju jedinstveni kod koji im omogućuje ulazak u 'čekaonicu' za online kupnju. Ti se kodovi ne mogu prosljeđivati drugima.
"Svatko tko vam obećava kod koji ne dolazi izravno od grupe Oasis nije vjerodostojan", upozorava osoblje grupe.
Bend je također pozvao obožavatelje da obrate pozornost na to da će se kodovi slati isključivo između 24. i 27. rujna s e-mail adrese [email protected].
Ulaznice se mogu kupiti isključivo na službenoj stranici distributera Ticketmaster. Preprodaja ulaznica također će biti moguća isključivo putem te platforme i po originalnoj cijeni - iako će ta opcija biti dostupna tek kasnije.
Grupa, koju predvode braća Gallagher, nedavno je najavila turneju po Ujedinjenom Kraljevstvu, nekoliko europskih zemalja i Sjedinjenim Državama u razdoblju od svibnja do rujna 2027. godine.
Liam i Noel Gallagher ponovno su se okupili 2025. godine radi povratničke turneje. Dugo očekivani povratak braće koja su godinama bila u svađi proslavili su obožavatelji diljem svijeta.
Prije više od 30 godina, Oasis se proslavio albumom "Definitely Maybe". Njihov drugi album, "(What's The Story) Morning Glory?" iz 1995. godine, s hitovima poput "Wonderwall", grupi je donio svjetsku slavu
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