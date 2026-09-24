Kim Kardashian ima novi reality show: "Oštra konkurencija na terenu, drama na tribinama"

„Team Moms: Baseball prati skupinu roditelja čiji sinovi pohađaju Legendary Prep Academy, prestižnu školu za treniranje bejzbola u Scottsdaleu u Arizoni, posvećenu stvaranju nove generacije sportskih zvijezda“, stoji u službenom opisu serije. „Konkurencija na terenu je žestoka, ali nije ništa u usporedbi s dramom na tribinama.“