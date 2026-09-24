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Team Moms: Baseball

Kim Kardashian ima novi reality show: "Oštra konkurencija na terenu, drama na tribinama"

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24. ruj. 2026. 09:06
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Kim Kardashian
Getty Images via AFP / CHIP SOMODEVILLA

Premijera serije Team Moms: Baseball bit će 24. rujna, na platformi Paramount+.

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Kim Kardashian i producenti Love Islanda udružili su snage na novoj reality seriji koja prati skupinu roditelja čiji sinovi pohađaju prestižnu školu za treniranje bejzbola u Scottsdaleu u Arizoni, piše Hollywood Reporter.

Na prvi pogled novi projekt Kim Kardashian mogao bi djelovati kao nešto potpuno neočekivano. No zapravo su joj njegove najnovije protagonistice – majke i menadžerice mladih elitnih sportaša – itekako bliske.

Prva sezona serije Team Moms: Baseball, koja ima osam epizoda, bit će u cijelosti dostupna od 24. rujna na Paramount+.

Team Moms: Baseball prati skupinu roditelja čiji sinovi pohađaju Legendary Prep Academy, prestižnu školu za treniranje bejzbola u Scottsdaleu u Arizoni, posvećenu stvaranju nove generacije sportskih zvijezda“, stoji u službenom opisu serije. „Konkurencija na terenu je žestoka, ali nije ništa u usporedbi s dramom na tribinama.“

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bejzbol škola kim kardashian mame bejzbolaša paramount+ reality serija

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