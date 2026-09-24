Grad Zagreb objavio platne liste ZET-a i Čistoće

Marko Seper/PIXSELL

Uoči najavljenog štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, Grad Zagreb i gradonačelnik Tomislav Tomašević objavili su jučer podatke o prosječnim, najnižim i najvišim plaćama po zanimanjima. Na njih je reagirao poslovođa Zagrebačkog holdinga koji je javno optužio Grad Zagreb da "frizira" podatke o plaćama i kao dokaz pokazao svoje platne liste. Grad je sad objavio isplatne liste za ZET i Čistoću.

Podijeli

Oglas

Prema podacima koje je Grad jučer objavio, prosječna isplaćena neto plaća s dodacima za komunalnog radnika u Čistoći u srpnju iznosila je 1650,61 euro. Najmanja navedena netoplaća bila je 1272,30 eura, a najveća 2250,81 euro.

"To su frizirani podaci koji nisu u cijelosti točni. Plasirali su ih uoči štrajka kako bi se javnost okrenula protiv radnika i stala na stranu uprave", rekao je poslovođa Zagrebačkog holdinga. Tvrdi da se u objavljene iznose ubrajaju prekovremeni sati, smjenski rad, prijevoz, neoporezive naknade i porezne olakšice.

Prema njegovim platnim listama, kao poslovođa ima koeficijent 2,600 i osnovicu od 592,20 eura. Njegova neto plaća za kolovoz iznosila je 1295,37 eura, dok je ukupna isplata dosegnula 1686,47 eura nakon što su dodani prehrana, nagrada te naknade za mjesni i međumjesni prijevoz. U travnju je neto plaća iznosila 1382,86 eura, a s dodacima je ukupna isplata dosegnula 1694,20 eura.

Grad je sad objavio šest anonimiziranih platnih lista za srpanj, tri iz ZET-a i tri iz Čistoće, piše tportal.

Dokumenti pokazuju velike razlike u primanjima – od 1272,30 eura ukupne isplate komunalnom radniku do 2947,31 euro vozaču autobusa.

Iz obračuna je vidljivo i da konačni iznosi ovise o smjenama, radu vikendom, prekovremenim satima, stažu, poreznim olakšicama, prijevozu i drugim dodacima.

Fotografije pogledajte OVDJE.