Oglas

kod škole

Pucnjava u Sisku, dvije osobe uhićene

author
N1 Info
|
21. stu. 2025. 15:24
najnovija vijest, N1
N1

Dvije osobe uhićene su u petak poslijepodne zbog pucnjave u Sisku. Policija provodi istraživanje, a kako su javili nema opasnosti za građane

Oglas

Policija provodi istraživanje. Nema opasnosti za građane

Policija je oko 13,40 sati dobila dojavu o pucnjavi u području koje se nalazi blizu Osnovne škole Braća Ribar u Sisku. Izlaskom na teren pronašli su dvije osobe koje se dovode u vezu s događajem te su pod nadzorom policije.

Provode istraživanje kako bi utvrdili što se točno dogodilo

Teme
pucnjava u sisku sisak

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ