Pucnjava u Sisku, dvije osobe uhićene

Dvije osobe uhićene su u petak poslijepodne zbog pucnjave u Sisku. Policija provodi istraživanje, a kako su javili nema opasnosti za građane
Policija provodi istraživanje. Nema opasnosti za građane
Policija je oko 13,40 sati dobila dojavu o pucnjavi u području koje se nalazi blizu Osnovne škole Braća Ribar u Sisku. Izlaskom na teren pronašli su dvije osobe koje se dovode u vezu s događajem te su pod nadzorom policije.
Provode istraživanje kako bi utvrdili što se točno dogodilo
